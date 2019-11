Aquesta setmana diverses mànegues marines s'han passejat davant les costes italianes

Dijous, pels volts de les deu del matí, es van formar dues mànegues marines davant de Gènova, a poca distància de la costa. Una d'aquestes es va anar acostant al litoral fins a creuar l'escullera del port. Es va dissipar ràpidament un cop va tocar terra, però encara va tenir prou força per tombar alguns contenidors. Per tant, va ser un tornado feble, d'intensitat EF0 (vent de fins a 137 km/h).

Brilliant view of the #waterspout off Genoa, Italy this morning 7th November! Fantastic view thanks to Becare80 ig #severeweather #Tornado #ExtremeWeather pic.twitter.com/F4nfnEcjp8