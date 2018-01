Avís per neu a 17 comarques per a aquest divendres

La borrasca que ens afectarà aquest divendres pot provocar complicacions meteorològiques diverses, fins i tot per neu, tot i que sembli difícil vist l'ambient càlid dels últims dies. Aquest matí el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació de perill per neu que afecta fins a 17 comarques, tant del Pirineu com comarques prelitorals i de la Catalunya Central. L'avís és de nivell 2 sobre 6 i preveu que el gruix pugui arribar a superar els 10 centímetres a partir dels 900 metres. En alguns punts del prelitoral la cota podria arribar a baixar fins als 600 metres.

Fora del Pirineu les precipitacions més abundants s'hi esperen al centre del dia, entre mig matí i mitja tarda, però al vessant nord del Pirineu la nevada continuarà caient amb força durant la nit de divendres a dissabte.

A part de la neu també hi ha actius avisos per acumulació i per intensitat de pluja. A la Catalunya Central, a la costa i al prelitoral centrals i al Camp de Tarragona hi ha actiu un avís per la possibilitat que caiguin ruixats de més de 20 l/m2 en 30 minuts, localment acompanyats de tempesta i de calabruix. A part d'això, al Priorat, a l'Alt Camp, a la Conca de Barberà, al Baix Camp, a l'Alt Penedès i a l'Anoia hi ha un avís vigent també per la possibilitat que s'hi arribin a acumular fins a 100 l/m2 en 24 hores aquest divendres.

I encara més, el vent i l'estat de la mar també són motiu d'avís segons el Meteocat. A les cotes altes del Prepirineu i a l'Alt Empordà s'hi esperen cops puntualment forts de vent de nord, un vent que aixecarà onades de mes de 2,5 metres a la Costa Brava.