Barcelona, abans i després de l'anticicló

Els últims dies hem anat veient moltes imatges de la ciutat de Barcelona amb un barret marronós a causa de la gran acumulació de partícules i altres contaminants, però potser aquestes dues fotografies siguin de les més clares per fer la comparació. Les ha captat David Triadú, un pilot d'avió que té el cul pelat de fer aquest trajecte i veure aquesta panoràmica de Barcelona.

Les dues imatges són d'aquest any: la primera del 15 de gener i la segona del 28 de febrer. En la primera l'anticicló encara no s'havia instal·lat, i de fet el dia abans el vent de mestral havia bufat amb cops de fins a 40 km/h a la ciutat, fet que permetia que l'atmosfera es mantingués neta. La segona imatge és del 28 de febrer, dia en què es va declarar l'episodi de contaminació per partícules.

A l'Eixample de Barcelona el divendres dia 22 es va arribar a registrar una mitjana de 24 hores de partícules PM10 de 86 micrograms per metre cúbic d'aire, molt per sobre dels 50 que marquen el límit permès. Les partícules es van mantenir per sobre del límit una setmana sencera, encara el dia 1 hi va haver mitjanes per sobre del llindar de protecció de la salut a la Vall d'Hebron i el Poblenou.

Segons David Triadú, la imatge del cel és cada dia diferent. Tot i que fa molt sovint aquest trajecte, assegura que l'ha vist amb tots els tipus de temps possibles, fins i tot amb boira o neu. Diu que el cel marronós dels últims dies l'ha entristit, sobretot pensant en la gent que enfilada a l'avió visitava la ciutat per primera vegada.