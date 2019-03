Camí d'una temporada d'al·lèrgies rècord

Ahir ens arribava aquesta curiosa imatge d'una mena de núvol de pol·len que es va formar al migdia a Piera, al nord del Baix Llobregat, captada per l'observador Joan Sebastian. Durant tot el matí havia bufant vent sec, però un gir sobtat de vent de mar va fer que s'aixequés un núvol de pols que va adoptar un color groguenc o verdós a causa dels alts nivells de pol·len dels últims dies. Mentre en alguns punts del prelitoral la temperatura fregava els 25º, a l'aeroport del Prat el termòmetre marcava ja 14º. Probablement es va produir un fenomen similar al front de ratxa que va provocar una tempesta de sorra a Barcelona el juny del 2012.

Segurament molts de vosaltres us heu trobat també la terrassa o el cotxe coberts d'un polsim entre groc i verd aquests dies, sobretot si viviu a prop d'una zona amb arbres. La temporada de pol·linització ha arrencat amb molta força aquest any, i la primavera podria registrar valors rècord d'algunes varietats de pol·len si es donen les condicions adequades. Segons la coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, Jordina Belmonte, fins ara aquest polsim groc que és per tot arreu és una barreja de pol·len sobretot de pi, però també de xiprer i plàtan.

Les pluges de la tardor han afavorit que els arbres estiguin produint nivells de pol·len que ja són rècord en algunes varietats, segons Belmonte les quantitats que n'està produint el xiprer són les més altes com a mínim des del 1994, quan es va començar a fer seguiment d'aquestes dades.

Fins ara les varietats que estan generant més pol·len no són les més agressives per a la salut, però si durant la primavera es donen les condicions normals de pluja i temperatura la temporada d'al·lèrgies podria ser forta.

651x366 El pol·len barrejat amb la pluja arran dels xàfecs de fa pocs dies El pol·len barrejat amb la pluja arran dels xàfecs de fa pocs dies

Segons Belmonte els arbres tenen més capacitat d'emmagatzemar la humitat, i per tant el fet que en els últims tres mesos gairebé no hagi plogut no els afecta en la seva capacitat per crear molt de pol·len, ja que la tardor sí que va ser extraordinàriament plujosa. En canvi el pol·len de les plantes com les parietàries o les gramínies sí que depèn més de les precipitacions més immediates i pot experimentar menys producció si segueix sense ploure.

El fet que tornin les precipitacions tindria conseqüències diferents segons l'espècie. Unes pluges normals durant la primavera afavoririen que varietats com les gramínies i les parietàries poguessin registrar valors també rècord de pol·len. Per contra si plou de dia això podria buidar de pol·len els arbres i escurçaria la temporada dels xiprers, pins i plàtans. També una primavera molt calorosa seria bona per a evitar una situació d'al·lèrgies extraordinària.