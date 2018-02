La Cerdanya, el congelador de Catalunya

Ahir va ser notícia la temperatura registrada per l’estació meteorològica automàtica que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) té ubicada a l’aeròdrom de Das. El termòmetre va baixar fins als -22,8 ºC, la temperatura mínima més baixa des que es tenen dades d’aquesta població de la Cerdanya. Així, es van superar els -22,6 ºC del dia de Nadal del 2001, durant una de les onades d’aire fred més potents del que portem de segle XXI.

L’ambient gèlid no va ser patrimoni exclusiu de Das, sinó que es va fer notar a tota la Cerdanya. Precisament, hem elaborat un mapa de la temperatura mínima registrada durant la matinada de divendres a les diverses estacions meteorològiques que hi ha a la comarca. Aquestes dades provenen del Servei Meteorològic de Catalunya, de l’Agència Estatal de Meteorologia, de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, de Meteoclimatic, de MeteoPirineu, de Weatherlink i de Weathercloud.

Es pot comprovar com a tota la zona més fonda de la vall es van registrar els valors més baixos de temperatura. En canvi, en indrets més alts el fred no era tan acusat. De fet, a mitja muntanya és on la temperatura era més elevada, amb valors de -5 a -10 ºC. Un exemple d’això el trobem a la Molina: mentre que a baix al riu la mínima va ser de -18 ºC (cota 1.400 m), al poble la temperatura no va baixar de -12 ºC (cota 1.700 m).

540x306 Mapa de la temperatura mínima registrada ahir a les diverses estacions meteorològiqus de la Cerdanya / ARAméteo Mapa de la temperatura mínima registrada ahir a les diverses estacions meteorològiqus de la Cerdanya / ARAméteo

I aquí ve la pregunta: per què va fer tant de fred a la Cerdanya? Es van unir tres factors clau que van ajudar a fer baixar tant el termòmetre. A banda de l’orografia de la plana ceretana i de l’arribada d’una massa d’aire fred provinent de latituds més altes, aquella matinada va quedar serena, va ser poc ventada i el sòl estava cobert per una capa de més de mig metre de neu de gruix en alguns punts.

El cel serè

Durant la nit, la Terra emet radiació d’ona llarga i es va refredant. Quan la nit és ennuvolada, els mateixos núvols que estan formats per petites gotes d’aigua o per cristalls de gel absorbeixen la radiació emesa per la Terra i, part d’aquesta, la reemeten altra vegada cap a la superfície terrestre. És per això que les nits en les quals hi ha núvols la temperatura no pot baixar gaire.

En canvi, quan la nit queda ben serena, l’absència de núvols permet que la radiació emesa per la Terra no retorni. Això fa que el refredament nocturn sigui molt més important.

La manca de vent

En nits encalmades, la capa d’aire més propera a la superfície es refreda molt més que la que hi ha a una certa alçada a causa del refredament del sòl. Com que l’aire és un bon aïllant (o el que és el mateix, un mal conductor tèrmic) les masses d’aire no intercanvien les propietats amb les del seu entorn. És com intentar barrejar aigua i oli: una massa d’aire fred i una altra d’aire menys fred, de per si, no es barregen. Això fa que aparegui la inversió tèrmica, és a dir, que l’aire més fred es troba arran de terra, mentre que a uns metres d’alçada l’aire no s’ha refredat tant.

Si, per contra, al llarg de la nit bufa el vent, encara que sigui sense ser gaire fort, les diverses capes d’aire estan en constant moviment i no es pot formar la inversió tèrmica. Aleshores, l’aire menys fred es troba a les valls i el més fred a l’alta muntanya

L’albedo

Qualsevol cos, quan li arriba radiació en reflecteix una part. D’aquesta porció de radiació reflectida tècnicament se l’anomena albedo. L’albedo mitjà de la Terra és del 30%, però aquest varia en funció del tipus de cobertura: no reflecteix la mateixa llum una extensió de sorra, un bosc o una àrea urbana. En el cas que ens ocupa, una superfície nevada com la Cerdanya, és el 80% de la radiació solar la que és reflectida. En conseqüència, la capa d’aire més propera al sòl nevat no s’escalfa gaire durant el dia i, per tant, es pot refredar més del compte durant la nit.

Les nevades dels últims dies han deixat la Cerdanya sota una capa ben gruixuda de neu. Per tant, aquest factor ha estat el desencadenant principal per haver registrat una temperatura més pròpia d’Escandinàvia.