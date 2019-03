Des de l'1 de gener s'ha recollit entre un 10% i un 20% de la precipitació que va caure l'any passat en aquest període

El primer trimestre d'aquest any i de l'any passat han estat molt diferents. Si durant els mesos de gener, febrer i març del 2018 hi va haver diverses tongades de pluges i nevades generalitzades, aquest any el protagonista està sent l'anticicló.

Les dades parlen per elles mateixes: a bona part del territori s'ha acumulat entre un 10% i un 20% de la precipitació que va caure el 2018 durant els primers tres mesos de l'any. On és més notable aquesta diferència és al litoral i prelitoral central i sud i a l'interior del quadrant nord-est. Hi ha poblacions com Olot, Vic, Caldes de Montbui i Tarragona on amb prou feines s'ha recollit el 5% del registre d'ara fa un any.

Un dels casos més cridaners és el de Reus. Si l'any passat a finals de març s'havien acumulat 99 l/ m2, aquest any només s'hi han mesurat 3 l/ m2. A Sant Cugat del Vallès des de l'1 de gener s'han recollit 15 l/ m2, que contrasten amb els 247 l/ m2 del 2018. També a la Catalunya Central i a Ponent se segueix una tònica similar. A Cervera aquest any s'han mesurat 19 l/ m2, i l'any passat a aquestes altures ja se n'havien recollit 128 l/ m2.

Si bé al Pirineu i al Prepirineu és on més ha plogut de Catalunya, també es nota una diferència destacable. A la Seu d'Urgell, aquest primer trimestre s'han acumulat 46 l/ m2, mentre que ara fa un any en portaven 186 l/ m2. Un fet semblant passa a Guardiola de Berguedà, amb els 20 l/ m2 registrats fins ara i els 270 l/ m2 de principis del 2018.

A part, en molts punts del centre i el sud del país la ratxa seca, és a dir, el nombre de dies consecutius sense que s'hagi acumulat com a mínim 1 l/ m2 de precipitació en 24 hores, supera de llarg els 50 dies. En conjunt, en aquestes comarques la ratxa seca va començar el 2 de febrer, però a Caldes de Montbui, el Prat de Llobregat i al centre de la ciutat de Barcelona cal recular fins al dia 21 de gener (63 dies).

A la falta de pluja d'aquest hivern s'hi suma la poca neu que hi ha al Pirineu, sobretot al sector oriental. Això fa pensar que aquesta primavera el desglaç aportarà molta menys aigua als rius que l'any passat. Algunes estacions meteorològiques que el Servei Meteorològic de Catalunya té situades a l'alta muntanya ja han registrat la fosa del mantell de neu, com per exemple a Malniu (2.230 m).

La persistència anticiclònica ha provocat un important dèficit de neu al Pirineu oriental. Ahir es va acabar de fondre a l'estació de Malniu (2.230 m) #Cerdanya #MeteoMuntanya #meteocat pic.twitter.com/nWTEoogmt7 — Meteocat (@meteocat) 22 de març de 2019

Tot i aquesta falta de precipitació, l'estat dels embassaments és clarament millor que el de fa tot just un any. El motiu és que, en conjunt, el 2018 va ser un any molt plujós. I, malgrat que ara fa 4 mesos que les pluges i les nevades són cares de veure, encara hi ha una gran quantitat d'aigua emmagatzemada. Els embassaments de les conques internes estan al 85% de la seva capacitat, 27 punts per sobre que fa tot just un any, mentre que els embassaments de la confederació hidrogràfica de l'Ebre han pujat del 64% al 76%.