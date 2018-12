Els Gemínids: la pluja d'estels per als que no són fredolics

Per raons òbvies les pluges d'estels més populars són les de l'estiu, però aquests dies es produeix un dels fenòmens d'aquest estil més importants de l'any: els anomenats Gemínids. El pic d'aquesta pluja d'estels es produirà aquesta nit, quan s'estima que es podran arribar a veure entre 50 i 100 estels per hora, depenent de les condicions d'il·luminació. Les nits anteriors i posteriors es continuaran veient estels, però la freqüència serà més baixa.

Com sempre en aquests casos, per poder-ne gaudir cal buscar les màximes condicions de foscor possibles. El fet que la lluna es pongui avui cap a les onze de la nit és un factor favorable. Els pròxims dies s'anirà ponent cada cop més tard. El canvi de temps d'aquest dijous farà que avui a la nit el cel encara estigui bastant tapat en general, de manera que qui vulgui gaudir d'aquesta pluja d'estels és recomanable que ho intenti durant les nits del cap de setmana, encara que el nombre de meteors vagi a la baixa.

No cal equipament especial per veure els Gemínids, cal sortir equipat per al fred i tenir paciència, ja que es calcula que és cap a les dues de la matinada quan la posició al cel de la constel·lació Gèmini és la més favorable perquè se'n puguin veure. A primera hora de la nit és més difícil veure'n, però l'angle d'impacte dels meteors amb la Terra afavoreix que entrin a menys velocitat, i per tant que els traços de llum que deixin siguin més llargs i més lents.

Els Gemínids s'anomenen així perquè els estels sembla que apareguin des d'aquesta constel·lació. Es produeixen quan la Terra passa a prop de les restes que deixa l'asteroide Faetont 3200, una roca d'uns cinc quilòmetres de diàmetre descoberta l'any 1983. El Faetont és el tercer asteroide més gran d'entre els considerats “potencialment perillosos” per la NASA.