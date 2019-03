Los Angeles ha viscut el febrer més fred des del 1962

Si ahir explicàvem que aquest mes de febrer havia estat el segon més càlid de la sèrie de l'Observatori Fabra, avui ens fem ressò que a la ciutat nord-americana de Los Angeles s'ha viscut el mes de febrer més fred des del 1962.

La temperatura mitjana ha estat de 12,2 ºC, un valor força semblant al d'aquest mateix febrer al centre de la ciutat de Barcelona. Ara bé, cal tenir en compte que al sud de Califòrnia el clima és més temperat que a la costa central catalana, de manera que es tracta d'un valor molt per sota del normal.

Segons ha publicat la delegació a Los Angeles del Servei Nacional de Meteorologia, la temperatura mitjana mensual ha estat 2,7 ºC per sota de la mitjana habitual, que és de 14,9 ºC. Dels 28 dies del mes, tan sols la temperatura mitjana diària de l'últim va superar el valor climàtic.

També és destacable que la temperatura màxima mitjana ha estat de 16,4 ºC, 3,9 ºC per sota del que tocaria. De fet, en tot el mes de febrer no hi ha hagut ni un sol dia que s'hagi arribat als 21,1 ºC (70 ºF), una cosa que no passava des de feia 80 anys.

Aquest hivern s'ha fet llarg a molts punts dels Estats Units. Cal recordar la gran onada d'aire fred de finals de gener i les nevades que s'han anat repetint en indrets on és poc habitual que ho faci, com Las Vegas.

La marmota Phil va aportar un bri d'esperança fa tot just un mes, quan va pronosticar que l'hivern tenia les hores comptades. Tot i això, els models meteorològics no hi estan gaire d'acord. Tot apunta a una nova onada d'aire fred que a principis d'aquesta setmana que afectarà el centre i l'est del país, amb valors que tornaran a baixar clarament per sota dels 0 ºC.