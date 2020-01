Per què d'aquest temporal se n'ha dit 'Gloria'

Seguint la tradició americana de posar noms als huracans i depressions tropicals, d'uns anys ençà Europa té un sistema propi de noms que serveix per identificar les borrasques potencialment perilloses. A Espanya el sistema es va posar en funcionament a finals del 2017, per posar ordre a una nomenclatura que igualment els mitjans de comunicació acabaven fent servir sense un criteri clar.

Cada temporada s'elabora una llista de noms per ordre alfabètic, intercalant sempre un nom d'home amb un de dona. El criteri per escollir-los no és del tot clar: es posen aleatòriament noms espanyols, francesos i portuguesos. Fins ara no n'hi hagut cap de gallec, basc o català. En el moment que una borrasca obliga a activar el primer avís per risc important de vent, el servei meteorològic de l'estat afectat per la borrasca en primer moment la bateja.

Sembla fàcil, però això és Europa. No hi ha una única llista de noms al continent sinó que actualment hi ha dos grups de països que s'han unit per fer una llista única. Espanya, juntament amb França, Portugal i, des d'aquest any, també Bèlgica segueixen la mateixa llista, però el Regne Unit, Irlanda i Holanda en fan servir una de diferent. Com que la mateixa borrasca no pot rebre dos noms diferents, el país on arribin les primeres previsions d'afectacions importants li posa el nom que toqui de la llista i la resta de serveis meteorològics l'adopten a partir d'aquell moment.

#AEMETinforma hoy comienza la temporada 2019/2020 de nombramiento de #Borrascas con gran impacto, aunque no hay ninguna a la vista para los próximos días.

En 2017-2018 se nombraron 9

En 2018-2019 fueron 13

¿Cuántas se nombrarán en la del 2019-2020? https://t.co/R02V9pOEx4 pic.twitter.com/IEJOsNqI0H — AEMET (@AEMET_Esp) September 1, 2019

Cada país té criteris diferents, però en el cas de l'Agència Espanyola de Meteorologia es posa nom a una borrasca quan es preveu que pugui provocar ratxes de vent de més de 90, 100 o 110 km/h, segons la zona de l'Estat. De les set borrasques que hi ha hagut aquest any al sud d'Europa, cinc les ha batejat l'AEMET, una el servei meteorològic de Portugal i l'altra Météo France. La tardor ha estat moguda a la Península. El sistema britànic només ha posat nom a una sola borrasca fins ara, cosa que posa de manifest que el Regne Unit i Irlanda li exigeixen més a una borrasca per arribar a batejar-la.

Adopta una borrasca

Aquest no és el primer sistema de noms de borrasques i anticiclons que s'aplica a Europa. Des del 1954 la Universitat de Berlín té la tradició d'elaborar una llista similar que, d'uns anys ençà, es fa a demanda. Qualsevol persona pot encarregar posar el seu nom a una borrasca o a un anticicló. Això sí, pagant 199 euros en el cas d'una pertorbació i 299 en el cas d'un anticicló. Si vols portar bon temps, toca pagar més.

Els diners serveixen per finançar el programa d'observacions meteorològiques de la universitat. L' Institut für Meteorologie posa els noms als centres d'acció tan bon punt es formen. Així, segons la Universitat de Berlín, el Gloria ha estat Ilka, en honor a una persona que es diu Ilka Wessel-Bayer. Potser algú recordarà que el famós temporal de vent del 2009 va ser anomenat Klaus. El nom venia d'aquesta nomenclatura de la Universitat de Berlín.