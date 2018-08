Seguirem amb ruixats i temperatures molt més confortables

Els aiguats d'ahir en molts punts d'Osona, el nord de les comarques de Girona i la Catalunya Central van ser noticiables. Fins i tot, es van registrar grans pedregades inusualment vistes a la Garrotxa que van ocasionar greus destrosses. Aquests van ser alguns dels registres de precipitació més abundants (dades en litres/m2):

71 l/m2 a Manlleu

45 l/m2 a Roda de Ter

41 l/m2 a la Quar

39 l/m2 a Artés

34 l/m2 a Perafita

31 l/m2 a Molló

29 l/m2 a Banyoles

16 l/m2 a Sant Llorenç Savall

Aquest dijous es preveu molt més tranquil i no esperem ni de bon tros que es registrin quantitats de precipitació similars a les d'aquest dimecres. Tot i això, a partir d'aquest migdia, de nou creixeran nuvolades a l'interior de les comarques de Barcelona i Girona.

540x306 Precipitació acumulada prevista per avui dijous / Model GFS 0.25 / ARA méteo Precipitació acumulada prevista per avui dijous / Model GFS 0.25 / ARA méteo

Durant la tarda es reproduiran els ruixats cap a aquests sectors amb tendència a afectar el prelitoral principalment, i durant el vespre i especialment la nit podrien arribar a diversos punts del sud de la Costa Brava i la costa central. En principi no seran tan intensos i extensos com els d'ahir, però localment també hi podria haver algun aiguat local costaner durant la nit que superés els 20 litres/m2 en 30 minuts, però serien fenòmens molt més locals que no pas ahir.

540x306 Temperatures màximes previstes per aquest dijous / GFS 0.25 / ARA Méteo Temperatures màximes previstes per aquest dijous / GFS 0.25 / ARA Méteo

Les temperatures màximes avui baixaran notablement respecte a ahir i costarà arribar a superar la marca dels 30 ºC en molts indrets. Durant la nit i matinada, amb els ruixats que hi pugui haver, també es notarà més sensació de fresca. És a dir, es dormirà molt millor en diferents indrets de la costa, on disminuirà la sensació de xafogor tan marcada d'aquests últims dies.

De cara als pròxims dies...

Aquest divendres encara podríem tenir ruixats residuals, al voltant de la costa central, amb tendència a desaparèixer i transformar-se en ruixats de tarda a les comarques de Girona.

540x306 Precipitació acumulada prevista pel proper divendres / Model GFS 0.25 / ARA méteo Precipitació acumulada prevista pel proper divendres / Model GFS 0.25 / ARA méteo

De cara al cap de setmana, sembla que els ruixats potser podrien anar a menys segons alguns models i amb una calor que seria molt moderada, però encara no està del tot clar. Haurem d'esperar a pròximes actualitzacions perquè hi hagi més unanimitat dels mapes i poder entreveure millor el temps que farà aquest cap de setmana.