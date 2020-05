Sorpresa pel pas d’un bòlid entre la nau espacial Crew Dargon i l’Estació Espacial Internacional

Aquest dissabte passat era un dia especial per als amants de l'astronomia per dues raons: la primera, que estava previst l'enlairament de la nau Crew Dragon de SpaceX i de la NASA, i la segona, el pas de l'Estació Espacial Internacional (ISS) per sobre de Catalunya. Els dos esdeveniments eren ben visibles des de casa mateix, amb un marge de pocs minuts entre la ISS i la Crew Dragon. Però el que ningú s'imaginava ahir a la nit és que també es podria veure un bòlid que aportaria un moment encara més especial en aquesta trobada astronòmica.

Dimecres passat estava previst el llançament de la Crew Dragon, però el mal temps va obligar a ajornar l'enlairament tan sols uns 15 minuts abans de l'hora estipulada, quan els dos tripulants, Douglas Hurley i Robert Behnken, ja estaven a punt per iniciar el viatge cap a la ISS.

Finalment, aquest dissabte els dos astronautes de la NASA van poder enlairar-se puntualment des del centre espacial Kennedy de Florida, a les 15.22 hora local (21.22 a Catalunya). És el primer viatge tripulat espacial de la història a bord d'una nau que no és propietat d'un estat sinó d'una empresa privada, SpaceX, la companyia creada pel multimilionari nord-americà Elon Musk.

Crew Dragon has separated from Falcon 9's second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD