La Xina recupera els nivells de contaminació pre-covid i Europa s'hi encamina

Una de les conseqüències positives de la crisi del coronavirus ha sigut la reducció de la contaminació a tot el planeta, sobretot a les grans ciutats. Però a mesura que es comença a reactivar l’activitat laboral, a poc a poc, les bones dades de contaminació atmosfèrica comencen a invertir-se. I un clar exemple d’aquest retorn a la normalitat s’ha pogut observar a la Xina, que ja torna a registrar els nivells de contaminació previs a l'esclat de la pandèmia.

Ho demostren les dades del Centre d’Investigació sobre Energia i Aire Net (CREA) recollides pel diari britànic The Guardian, que mostren que la concentració de partícules fines (PM2,5) i de diòxid de nitrogen (NO2) a la Xina són als mateixos nivells que fa just un any. Els registres contrasten amb els que hi va haver durant el mes de maig, amb nivells de NO2 reduïts un 38% i fins a un 34% en el cas de les partícules.

651x366 Recuperació dels nivells de contaminació atmosfèrica a la Xina. / Crea Recuperació dels nivells de contaminació atmosfèrica a la Xina. / Crea

A la ciutat xinesa de Wuhan, on es va produir el brot del coronavirus, els nivells de diòxid de nitrogen actualment són un 14% més baixos que l’any passat. Cal remarcar que, en plena crisi, la contaminació hi va caure gairebé per sota de la meitat respecte al 2019. I a Xangai els nivells de NO2 s’han disparat encara més i són actualment un 9% per damunt de l’any passat.

Segons Lauri Myllyvirta, analista del CREA, aquest ràpid creixement de la contaminació és causat per l’augment del consum de carbó a la Xina, impulsat per la indústria manufacturera. De fet, l’experta destaca que han sigut les indústries més contaminants les que més ràpidament s’han reincorporat a la feina després de la crisi del covid-19.

Europa s'hi encamina

La contaminació a escala europea també s’ha reduït dràsticament a causa de les mesures estrictes del confinament per combatre l’expansió del coronavirus. Ho confirmen les dades del Servei de Monitoratge Atmosfèric Copernicus (CAMS), que rastreja la contaminació de 50 ciutats europees. Les dades corroboren que en 42 ciutats els nivells de NO2 registrats durant el confinament es van situar clarament per sota de la mitjana. I com ha passat a la Xina, els experts del CAMS esperen que la contaminació torni als valors anteriors a la crisi encara que, de moment, no es pot demostrar.

651x366 Evolució de la contaminació atmosfèrica a diferents ciutats europees els últims mesos. / Copernicus Evolució de la contaminació atmosfèrica a diferents ciutats europees els últims mesos. / Copernicus

De fet, distingir els canvis de la contaminació causats pel confinament i el consegüent aixecament de les restriccions respecte d’altres factors com la meteorologia i la interacció química dels gasos és molt complex. A més, cal destacar que la tornada a l’activitat laboral dependrà molt del comportament de les persones, perquè mentre moltes evitaran l’ús del transport públic amb un increment dels vehicles privats, moltes altres continuaran teletreballant.

El que sí que tenen clar els experts és que cal garantir que la recuperació mundial impliqui un canvi més sostenible. Les Nacions Unides i organitzacions ambientals insten ara mateix els governs a dur a terme inversions futures que permetin reconstruir les grans ciutats en uns espais més verds, més lliures de vehicles i amb més zones per als vianants i ciclistes. I és que la contaminació de l’aire causa almenys vuit milions de morts prematures cada any, a part d’estar relacionada amb malalties pulmonars i cardíaques.