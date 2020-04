La contaminació a Barcelona abans i durant el confinament

Una de les poques cares amables de la pandèmia del covid-19 és la contaminació. La baixada dràstica del transport privat a les grans ciutats està fent baixar els nivells de diversos gasos contaminants, i molt especialment de l' NO 2 , el més vinculat al trànsit.

L'empresa catalana Lobelia ha fet públic aquesta setmana un treball que permet comprovar de primera mà com han baixat els nivells de diòxid de nitrogen en grans ciutats. Mitjançant uns mapes en què es pot navegar per les diverses hores del dia l'interactiu permet veure amb una escala molt precisa els canvis que hi ha hagut a Barcelona. El sistema creua dades reals de contaminació i patrons habituals de trànsit.

L'informe de Lobelia exposa que a Madrid la baixada de la contaminació és clarament causada pel descens del trànsit, però en el cas de Barcelona la relació és menys clara. Segons la directora de Lobelia, Laia Romero, el motiu és que el temps tan canviant, amb pluges i força vent dels últims dies, ja feia que els models de previsió de contaminants auguressin una baixada de la pol·lució a Barcelona.

Sí que s'ha pogut comprovar com ha baixat la contaminació directament relacionada amb els cotxes a les estacions de mesura que estan ubicades enmig de carrers amb molt de trànsit. És el cas, per exemple, de l'estació de l'Eixample, al carrer Urgell amb l'avinguda Roma. Aquí el diòxid de nitrogen és una suma del que generen els vehicles que circulen a tocar més el que s'anomena valor de fons, que és tot el que hagi pogut venir d'altres punts de la ciutat o fins i tot de més enllà, una contaminació originada pel trànsit però també per la indústria, les centrals tèrmiques o les calefaccions de les cases. L'estudi de Lobelia ha pogut comprovar que a l'estació de l'Eixample les aportacions directament de trànsit han baixat gairebé a zero. Es tracta d'uns 20 ug/ m³ d'aire, un 40% de la contaminació de la ciutat.

Segons càlculs fets per l'ARA a partir de les dades obertes de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, el dia amb menys contaminació des de l'inici de l'estat d'alerta va ser el diumenge 22 de març, en què la mitjana de NO 2 a la ciutat va ser de només 6,8 ug/ m³ d'aire, gairebé cinc vegades per sota de la mitjana anual, de 32,8 l'any 2019.