Una petita borrasca amb trets d'huracà s'està formant al Mediterrani

Els blogs i les xarxes socials de temàtica meteorològica han començat a bullir aquests últims dies arran de la possible formació d'una potent borrasca al Mediterrani que tingui algunes característiques de pertorbació tropical. Es tracta d'una borrasca petita i situada a l'est de Sardenya que alguns models fan pensar que entre divendres i dissabte s'enfortirà i podria arribar a tenir un ull definit. Aquest fet, sumat als cops de vent i a les fortes pluges que podria provocar, fan que s'assembli a les borrasques tropicals que es formen habitualment en latituds més baixes als oceans, i que en alguns casos acaben convertint-se en huracans i tifons.

La borrasca afectarà sobretot l'est de Sardenya i més tard està previst que avanci cap al sud i acabi espetegant a la costa de Tunísia. En alguns d'aquests sectors s'esperen pluges que puguin arribar a superar els 150 l/ m2, i cops de vent de fins a 80 km/h. Posteriorment la borrasca es desfarà i, per tant, no hi ha cap possibilitat que afecti les Balears o Catalunya.

El Meteocat ha publicat un parell de tuits parlant sobre el tema, i defineix la pertorbació com a "cicló mediterrani gairebé tropical", tot i que admet que es tracta d'un terme nou en discussió. Sens dubte, però, el terme que ha fet més fortuna per definir aquest tipus de borrasques és l'anglicisme 'Medicane', suma de Mediterrani i 'hurricane'.

Una petita àrea de baixes pressions situada al mar Tirrè podria adquirir, en les pròximes hores, les característiques d'un Cicló Mediterrani Quasi Tropical.

Aquest tipus de borrasques es formen sobretot a la tardor, quan el Mediterrani està més calent i entra en xoc amb bosses d'aire fred en altura, una combinació necessària per a la seva formació.

Per ara, aquesta pertorbació no dona senyals que pugui ser tan potent com la borrasca 'Numa', que el novembre passat va fer estralls a Grècia, on les pluges i el vent van ocasionar la mort de 15 persones. Un altre dels precedents similars és la borrasca 'Qendresa', que el 2014 va afectar sobretot l'illa de Malta i Lampedusa.