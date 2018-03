La pluja, la neu i el fred han estat els protagonistes del mes de febrer

Els aficionats i professionals a la meteorologia no hem estat gens avorrits, aquest mes de febrer. S'han encadenant un rere l'altre episodis de neu, de pluges abundants, de fred i de vent.

El febrer ha estat fred o molt fred

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el mes de febrer ha estat entre fred i molt fred arreu del país. La temperatura ha estat entre un i quatre graus per sota de la mitjana climàtica. De fet, no hi ha hagut cap estació de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del SMC que hagi registrat una temperatura mitjana igual o superior als 10 ºC.

El fred i les glaçades han estat gairebé el pa de cada dia. Fins i tot s'han registrat alguns rècords. De ben segur que recordareu que el dia 8 es va arribar als –22,8 ºC a l'aeròdrom de Das (Cerdanya), que és el valor de temperatura més baix que ha registrat mai cap de les estacions de la XEMA.

Pluja abundant i generosa sense excepció

Malgrat que el mes de febrer és un dels més secs de l'any, el constant pas de fronts i borrasques ha deixat registres de més de 50 mm acumulats a la majoria de comarques. Ha plogut més del compte a gairebé tot arreu, i en alguns punts ha caigut més del doble de la precipitació normal per l'època.

On més feina han tingut els pluviòmetres ha estat a la Vall d'Aran i a l'extrem nord del Pallars Sobirà i de l'Alta Ribagorça. En aquest sector s'han recollit més de 200 mm durant el febrer. Per sobre de tot, destaquen els 351 mm de l'estany Redon.

Altres zones on la pluja també ha caigut amb abundància són l'entorn de la serralada Transversal, el Montseny i al voltant del massís del Garraf. En aquests sectors s'han registrat quantitats de més de 150 mm.

Tant per cent de la precipitació acumulada respecte de la mitjana climàtica / Servei Meteorològic de Catalunya

Molts dies de neu, també a cotes baixes

D'episodis de neu n'hi ha hagut diversos i, a més, alguns han estat extensos i abundants. Un dels que va deixar més neu va ser el dels dies 4, 5 i 6 de febrer. Va caure una gran nevada al Pirineu i al Prepirineu que va acumular gruixos de més de 50 cm a cotes mitjanes de manera força general.

La neu, però, no ha quedat només restringida a llocs habituals. En diverses ocasions ha arribat a nevar a cotes baixes, fins i tot a la mateixa línia de la costa. Els últims tres dies de febrer, marcats per l'onada de fred siberià a bona part d'Europa que a nosaltres ens va afectar de resquitllada, es van comptabilitzar fins a tres dies de neu consecutius a l'Observatori Fabra, a poc més de 400 m d'altitud. Per bé que no ha estat un fet únic, des del 1914 tan sols havia passat 15 vegades. L'últim cop que va ser el gener del 2009, quan es van encadenar quatre dies seguits de neu.