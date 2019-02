Ambient suau al migdia, amb màximes de 15 a 20 ºC

Continuem dins del radi d'acció de l'anticicló. Això ens fa parlar d'un dissabte que vindrà marcat per la tranquil·litat. Al llarg del dia aniran creuant bandes de núvols alts, més espessos cap al nord, que deixaran el cel enterbolit. A banda, fins a mig matí hi pot haver alguns bancs de boirina o fins i tot de núvols baixos a punts de Ponent i la Costa Bava.

La temperatura màxima serà força semblant a la d'ahir. En conjunt oscil·larà entre els 13 i els 18 ºC, si bé de manera local el termòmetre pot pujar una mica més a la vall de l'Ebre.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Demà es mantindrà el cel enteranyinat pel pas de bandes de núvols alts durant bona part de la jornada. A més, al vessant nord del Pirineu la nuvolositat es farà cada vegada més abundant per l'acostament d'un front fred. A partir del migdia fins i tot s'esperen alguns ruixats febles i intermitents en aquest sector, amb una cota de neu que baixarà dels 1.700 als 900 metres.

Per davant d'aquest front bufarà vent de llebeig i de ponent, amb cops de 40 a 60 km/h en general, més reforçats als cims del prelitoral i de la Serralada Transversal com per exemple el Montseny. Aquest vent, que a Catalunya arribarà sec i reescalfat, farà pujar una mica més la temperatura. La màxima se situarà entre els 14 i els 19 ºC a l'interior, més baixa a l'Altiplà Central i al Pirineu, i entre els 17 i els 22 ºC al litoral i el prelitoral.

Un cop hagi creuat el front, el vent canviarà de direcció i arribarà una massa d'aire més fred que farà baixar notablement la temperatura. Això passarà dilluns, amb l'entrada de la tramuntana i el mestral als dos extrems del país, que bufaran amb ratxes de 70 a 90 km/h. La matinada de dimarts serà de ple hivern, amb glaçades a gran part de l'interior.

651x366 Variació de la temperatura màxima prevista entre dilluns i avui / Model GFS - ARAméteo Variació de la temperatura màxima prevista entre dilluns i avui / Model GFS - ARAméteo

A partir de llavors tornarà l'anticicló, per bé que poc es recuperarà el termòmetre. Les nits es mantindran fredes arreu. Un anticicló tossut i ferm que ens podria acompanyar durant força dies.