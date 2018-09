Cap de setmana de temps insegur però amb pocs ruixats

Encetem aquest divendres amb alguns núvols baixos a prop del mar, però amb un cel força clar en general. Avui serà un dia mig ennuvolat sobretot al Pirineu i a les comarques de Girona. A la tarda no és descartable algun ruixat puntual al voltant del Ripollès, però res fa pensar en grans tempestes ni tan sols en punts de muntanya.

Demà la inestabilitat anirà a més. De matinada és possible que descarreguin xàfecs curts però intensos al voltant del Camp de Tarragona o en àmbits com el Penedès i el Garraf. A mesura que avanci el dia, el risc de xàfecs anirà avançant cap a comarques centrals i més interiors. Al voltant d'àmbits com l'Anoia, la Segarra i el Penedès és possible que s'hi formin tempestes locals però que puguin descarregar força aigua en poca estona, ruixats que també podrien aparèixer de manera puntual al Pirineu i Prepirineu. En general el dia serà mig ennuvolat.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte

Diumenge no ens desfarem de la incertesa en el temps. Alguns models fan pensar que de matinada i al matí podrien descarregar ruixats a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, però d'altres dibuixen un matí amb molt de sol en general. A la tarda les nuvolades creixeran novament al Pirineu i Prepirineu, on les tempestes tornaran a aparèixer de manera molt irregular.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

Probablement en la primera meitat de la setmana que ve el temps serà estable, assolellat i amb menys nuvolades de tarda al Pirineu. Difícilment hi haurà cap tongada de tempestes més o menys extensa com a mínim fins dijous.

Demà l'augment dels núvols farà recular una mica la temperatura al migdia, però els pròxims dies seguiran sent molt més d'estiu que de tardor. Com ja hem anat comentant en els últims dies, no hi ha indicis de cap entrada d'aire fred a deu dies vista, més aviat el contrari. A bona part d'Europa una entrada d'aire càlid farà que la setmana que ve els termòmetres freguin els 30º en ciutats com París o Berlín, i aquí no hi haurà canvis importants en el termòmetre.