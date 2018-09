Diada amb sol i més calor a l'espera de més xàfecs

Enmig d'un setembre que ha començat amb temps molt canviant, tempestes i molts intervals de núvols, l'Onze de Setembre serà un moment de pausa i temps més tranquil. Tot i això, aquest matí descarregaven alguns xàfecs sobtats a la Franja, i tant en comarques de l'extrem oest com a les Terres de l'Ebre, la variabilitat i la possibilitat d'algun xàfec curt no desapareixerà.

Aquest migdia la temperatura s'enfilarà més que ahir, màximes un o dos graus més altes en general. Això farà que se superin els 30º en diverses comarques interiors i prelitorals, i que el migdia sigui molt estiuenc. La temperatura els dies vinents canviarà poc, migdies molt estiuencs i nits força fresques i de final d'estiu.

540x306 Temperatura màxima prevista per a avui Temperatura màxima prevista per a avui

La incertesa en els pronòstics continua dificultant la previsió, però és probable que ja aquesta nit el temps torni a canviar i s'emboliqui novament. Alguns models de predicció dibuixen un dimecres amb tempestes molt irregulars, xàfecs que sobretot afectarien sectors de la costa i del prelitoral. Es fa difícil precisar quines comarques tenen més possibilitats de rebre algun aiguat, i fins i tot es fa difícil precisar si el risc serà més al al matí que a la tarda. El dia serà insegur i

Altres models fan pensar que aquestes tempestes se situaran bàsicament sobre el mar i només afectaran puntualment la costa, però en tot cas cal tenir en compte que l'inici del curs escolar estarà marcat per un temps molt insegur. El risc de xàfecs mantindrà durant bona part del dia, però cal tenir en compte que les pluges probablement arribaran només a estones curtes.

540x306 Probabilitat que aquest dimecres se superin els 5 /m2 Probabilitat que aquest dimecres se superin els 5 /m2

Dijous serà un dia més estable, predominarà el sol i només hi haurà alguns intervals de núvols al Pirineu i en algunes comarques de Barcelona i de Girona. De cara a divendres i dissabte probablement tornin a augmentar els intervals de núvols, però no hi ha indicis de cap més tongada de tempestes que pugui ser extensa. De cara a dissabte i diumenge les previsions encara no són clares, però l'escenari més probable és d'un temps canviant però amb escassos ruixats.

Als mapes del temps no hi ha indicis de cap canvi de temperatura que hagi de fer arribar sobtadament la tardor durant els pròxims deu dies.