Dilluns ventós i càlid per encetar una setmana amb força estones de pluja

Aquesta matinada ha estat clarament més fresca que l'anterior: en general el dia ha començat amb entre 3 i 5 graus menys que ahir. De matinada la temperatura ha baixat dels 15 graus a la costa. En alguns casos no baixava tant des de feia 10 o 15 dies. Al centre de Barcelona, per exemple, no feia una nit tan fresca des del 29 d'abril.

L'ambient fresc d'aquest matí es convertirà en temperatures altes al migdia. El vent aponentat d'avui farà que el termòmetre s'enfili per sobre dels 25 graus en moltes comarques, sobretot a Ponent i en molts sectors de la costa i del prelitoral. En molts casos avui la temperatura pujarà 4, 5 o 6 graus més que ahir. Al migdia el vent bufarà amb cops de 50 o 60 km/h en moltes comarques centrals, prelitorals o fins i tot a Ponent.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir la d'avui

Avui serà un dia amb molt de sol, però els núvols persistiran a l'extrem nord de Catalunya, on el temps serà fins i tot insegur. En alguns sectors del Pirineu i al voltant de la serra de l'Albera s'hi podrien escapar encara alguns ruixats puntuals.

Aquesta setmana el temps serà molt insegur i canviant. Demà s'entreveu un dia enterbolit i mig ennuvolat, a l'espera que durant el vespre i la nit una tongada de pluges afecti moltes comarques. En general plourà poc, però en alguns sectors de les Terres de l'Ebre i del Pirineu i Prepirineu les precipitacions podrien acumular-hi més de 5 o 10 l/ m2.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes dimecres de matinada Acumulacions de precipitació previstes dimecres de matinada

Dijous arribarà una borrasca més activa, tornarà a ploure a tot arreu i en algunes comarques de la costa i del Pirineu s'hi podrien acumular més de 20 o 30 l/ m2. Dijous les pluges arribaran de dia, sobretot entre el matí i el migdia. Divendres i dissabte podrien ser dies encara amb ruixats en moltes comarques, potser més dispersos i més irregulars.

Tot i que avui la temperatura repunti, la setmana en general serà molt fresca, els dies vinents hi haurà pocs termòmetres que superin els 25 graus al migdia, i els dies de més núvols i pluja el termòmetre fins i tot es quedarà per sota dels 20 en diverses comarques. De nit també es notarà un ambient molt més fresc que durant els primers dies de maig. No hi ha indicis que torni a fer calor clarament d'estiu com a mínim fins al tram final del mes de maig.

Diumenge molt plujós

La borrasca d'aquest diumenge va tornar a deixar precipitacions molt significatives en algunes comarques. Entre les més abundants destaquen (en l/ m2):

Parc Natural dels Ports, 120

La Molina, 83

Ulldeter, 82

Horta de Sant Joan, 79

Núria, 78

Guardiola de Berguedà, 75

Port del Comte, 65

Ulldecona, 52

Vinebre, 46

Berga, 44

Lleida, 23

Tortosa, 23

Manresa, 22

En alguns punts de la costa i del prelitoral, en canvi, la pluja va ser més anecdòtica. A Tarragona van caure 8 l/ m2, a Barcelona i a Girona 5, i a Malgrat de Mar només 2.

Encara no hem arribat a l'equador d'aquest 2020 però ja és un any molt plujós en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Al Parc Natural dels Ports ja s'hi han acumulat 1183 l/ m2, gairebé el doble del total de pluja de l'any passat, que van ser 646, i no gaire lluny del total d'un any molt plujós com va ser el 2018, en què van caure 1446 l/ m2. A Horta de Sant Joan les dades són similars: aquest any ja hi han plogut 661 l/ m2, molts més que els 376 de tot el 2019, i molt a prop dels 703 del 2018. Aquesta setmana més.