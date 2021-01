Dimarts amb molt de sol a l'espera d'uns quants dies de temps canviant i ventós

Aquest matí de dimarts haurà sigut segurament el més fred de la setmana. En moltes comarques el dia ha començat amb 3 o 4 graus menys que ahir i les glaçades han guanyat protagonisme. D'entre les temperatures més baixes d'aquest matí destaquen (en ºC):

El Pont de Suert, -9

Tremp, -7

Esterri d'Àneu, -6

Puigcerdà, -6

Cardona, -4

Les Borges Blanques, -3

Vic, -3

Girona, -3

Lleida, -2

Manresa, -2

Sant Sadurní d'Anoia, -1

Tarragona, 4

Barcelona (Zoo), 5

Al migdia passarà just al contrari, en general la temperatura serà una mica més alta que ahir, especialment en algunes comarques de Girona. Avui farà sol, amb el pas del matí tendiran a desfer-se les boires al pla de Lleida i a la Catalunya Central. Aquest migdia el vent de garbí es començarà a deixar sentir al Maresme i al sud de la Costa Brava.

Una potent borrasca centrada al Regne Unit anirà llançant sistemes frontals cap al nostre àmbit de cara als dies vinents. Si bé no plourà de forma extensa i general, les precipitacions sí que arribaran amb ganes al Pirineu Occidental, i poc o molt també s'escaparan ruixats en altres comarques de l'oest i de la Catalunya Central.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

En moltes comarques de la costa i del prelitoral els canvis arribaran en forma de vent insistent, cel mig ennuvolat i una pujada de la temperatura. Tot això amb un ambient sec i marcat per la baixa humitat. Al Pirineu i Prepirineu, en canvi, hi arribaran pluges i nevades i un ambient més fred.

Demà serà bàsicament a la tarda quan plourà i nevarà en punts de la Ribagorça i del Pallars, amb una cota de neu que se situarà poc per sobre dels 1.000 metres. En menor mesura també arribarà a ploure en molts indrets de la Noguera, del Solsonès i l'Alt Urgell. Dijous les precipitacions seran més abundants i arribaran també a la tarda. Afectaran un grup molt similar de comarques, amb una cota de neu que en aquest cas se situarà per sobre dels 1.500 metres. Els núvols enterboliran el cel a tot arreu, però com més a prop de mar més esqueixats seran.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dijous Acumulacions de precipitació previstes per dijous

En moltes comarques demà el vent començarà deixar-se sentir, però les ratxes només seran destacables a la Costa Brava i als cims del Pirineu. Dijous les ventades aniran a més, a la tarda i vespre els cops de vent superaran els 50 o 60 km/h en molts indrets i en algunes comarques interiors de Girona el ponent s'arribarà a deixar sentir amb ratxes de fins a 80 o 90 km/h. Divendres amb el pas de les hores anirà minvant en general, però en canvi podria enfortir-se a les Terres de l'Ebre.

651x366 Cops de vent màxims previstos per dijous al vespre Cops de vent màxims previstos per dijous al vespre

Divendres arribarà encara un altre front, que en aquest cas afectarà més la Vall d'Aran i el nord del Pallars que no el vessant sud de la serralada. En punts alts del vessant sud del Pirineu s'arribaran a acumular fins a 30 cm de neu, també nevarà amb ganes en cotes altes i mitjanes del Prepirineu. Divendres arribarà a nevar fins al fons de les valls al vessant nord de la serralada.

Entre dijous al vespre i divendres al matí és possible que arribi a ploure també a prop de la costa, però a l'est seran pluges molt minses. El cap de setmana la dinàmica de temps no s'entreveu gaire diferent: cel mig ennuvolat, tímides pluges i nevades al Pirineu i un vent que seguirà bufant en moltes comarques.

La temperatura pujarà en general, els pròxims dies hi haurà moltes màximes d'entre 10 i 15 graus, i les glaçades seran molt escasses. El vent, això sí, provocarà més sensació de fred de la que marcarà el termòmetre. La temperatura podria disparar-se més de cara a la setmana que ve, durant els últims dies de gener el termòmetre podria fregar els 20 graus en un bon grapat de comarques.