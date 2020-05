Diumenge enterbolit i amb fins a cinc graus menys

Aquest diumenge ha començat amb intervals de núvols en moltes comarques. En general són núvols prims. Entre ahir al vespre i les primeres hores de la nit els xàfecs i tempestes han afectat molts punts del Pirineu i fins i tot alguns sectors de la Catalunya Central. D'entre les pluges més abundants acumulades destaquen (en l/m²):

Puigcerdà, 12

Tírvia,12

Malniu (cota 2.200), 8

Molló, 5

Cardona, 3

El Pont de Suert, 2

Castellnou de Bages, 2

Els núvols han trencant la inversió tèrmica dels últims dies i han fet que el dia hagi començat amb temperatures més altes que ahir en alguns indrets. En canvi, en d'altres aquesta matinada ha fet més fresca que ahir. Al migdia avui la temperatura es quedarà més curta que els últims dies, la refrescada que ahir ja va començar avui s'accentuarà. Aquesta tarda en moltes comarques hi haurà 4 o 5 graus menys que ahir, especialment a Ponent i en punts de la Catalunya Central.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui gairebé no plourà enlloc, però hi haurà moltes estones de cel mig ennuvolat o enterbolit. Les clarianes es combinaran amb moments de cel més entelat. A la tarda hi pot haver alguna tempesta al Pirineu, però seran fenòmens més aïllats que ahir.

Demà els núvols seguiran enterbolint el cel en moltes comarques. Com més a l'oest més núvols hi haurà, com més a l'est, més clarianes. A la tarda s'escaparan alguns ruixats al voltant de les Terres de l'Ebre i especialment al Pirineu Occidental, pluges que podrien arribar a ser destacables en punts de la Ribagorça o del Pallars.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a demà Acumulacions de precipitació previstes per a demà

En general la setmana que ve es presenta amb poques opcions de pluja, però entre dimecres i dijous és possible que tornin a augmentar els intervals de núvols i que caiguin alguns ruixats sobtats en punts del Pirineu i Prepirineu. A més llarg termini s'entreveu possibilitat de canvis a partir de diumenge que ve. Encara hi ha molta incertesa, però és possible que amb l'inici del mes de juny entrem en una fase de temps més inestable i ruixats més freqüents.

Pel que fa a les temperatures, demà l'ambient serà tan fresc com avui. Dimarts les màximes s'enfilaran dos o tres graus, però aquest repunt del termòmetre serà puntual. En general, bona part de la setmana que ve la temperatura serà més com la d'avui que com la de fa dos o tres dies. De cara al cap de setmana que ve l'ambient ja s'entreveu més d'estiu i tornaran les temperatures de més de 30 graus en diverses comarques, però tampoc sembla probable que aquest cop la calor duri gaires dies.