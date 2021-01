Diumenge de més sol i ambient fred

Al llarg de la nit i la matinada el cel s'ha mantingut molt ennuvolat arreu. Fins i tot, a punts de les comarques de Girona encara s'han produït algunes precipitacions febles i disperses en forma de neu a la mateixa línia de la costa, tal com va començar a passar a partir d'ahir a la tarda.

2/4 i mig de 4... Torna a nevar a Calonge... flocs més grosos Temperatura de 2.1° pic.twitter.com/uJkH7v0hvJ — Jordi Oriol (@meteocalonge) January 3, 2021

Malgrat els núvols, la temperatura mínima ha estat semblant o més baixa que la d'ahir a bona part del territori, tret del nord-est i de les valls del vessant sud del Pirineu i Prepirineu, on ha quedat més alta. Aquests han estat alguns dels valors registrats:

-16 ºC a Salòria (2451 m)

-9 ºC a Vielha

-5 ºC a Vallfogona de Balaguer

-5 ºC a Pujalt

-3 ºC a Olot

-1ºC a Lleida

0 ºC a Girona

3 ºC a Tarragona

5 ºC a Barcelona

5 ºC a l'Aldea

Fins a mig matí es mantindran els núvols a la meitat est i la possibilitat de veure voleiar algun floc a l'est de les comarques de Girona. Ràpidament, però, les clarianes guanyaran terreny i s'acabarà imposant l'ambient assolellat.

La temperatura màxima serà semblant o una mica més baixa que la d'ahir, si bé al nord-est i al Pirineu pujarà lleugerament. Se situarà entre 2 i 7 ºC al Pirineu, al Prepirineu i a l'Altiplà Central i entre 6 i 11 ºC a la resta.

Amb tot, la tramuntana continuarà bufant amb força al nord de l'Alt Empordà i el mestral ho farà al sud del Camp de Tarragona i a la vall de l'Ebre. Hi haurà cops de 70 a 90 km/h en aquests sectors, si bé a partir de migdia anirà de baixa.

La propera matinada l'ambient serà encara més fred. El cel més aviat serè i el vent força encalmat afavoriran que les glaçades puguin estendre's per la majoria de comarques. Fins i tot, podrien arribar a alguns trams del litoral.

651x366 Temperatura mínima prevista per dilluns / Model GFS - ARAméteo Temperatura mínima prevista per dilluns / Model GFS - ARAméteo

Demà arribarà una nova pertorbació que en conjunt serà poc activa. Els bancs de boira de punts de l'interior que hi haurà a primeres hores s'aniran dissipant, alhora que augmentaran els núvols arreu i el cel quedarà mig ennuvolat. A més, durant la tarda hi haurà algun ruixat feble i aïllat al Pirineu, al Prepirineu i a l'extrem nord de les comarques de Girona, amb una cota de neu que voltarà els 300 o 400 metres.

L'embossament d'aire fred associat a aquesta pertorbació es podria mantenir sobre nostre també durant la jornada de dimarts. Això podria portar el creixement de nuvolades a les comarques de Girona i de Barcelona i algun ruixat dispers en aquestes zones. Tot plegat, amb un fred ben viu.

Ara per ara sembla que el dia de Reis serà una jornada d'impàs, amb força sol, tot i un augment dels núvols a partir de la tarda. De mica en mica els models meteorològics van confirmant que a partir de dijous hi podria haver una situació de llevant que portaria precipitacions generals. Tot i això encara hi ha discrepàncies, de manera que caldrà seguir amb atenció com evoluciona la predicció.