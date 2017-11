Hivern avançat: glaçades extenses i més neu a la vista

Matí de ple hivern el d'avui, amb temperatures que són habituals en els 15 dies més freds de l'any, però no a principis de novembre. D'entre les mínimes més baixes d'aquest dimarts destaquen:

Vielha, -5º

Puigcerdà, -4º

Olot, -3º

Tremp, -3º

Ripoll, -3º

Vic, -3º

Sort, -2º

Guardiola de Berguedà, -2º

Girona, -2º

Mollerussa, -2º

Lleida, -2º

Solsona, -2º

Sabadell (Parc Agrari), 1º

Cervera, 1º

Reus, 2º

Igualada, 4º

Tarragona, 6º

El Prat de Llobregat, 6º

Barcelona (Raval), 9º

Tortosa, 9º

I això deixant de banda les temperatures d'alta muntanya, que encara estant sent molt més baixes, destaquen per exemple els -12º del Port de la Bonaigua o els -17º que s'han arribat a registrar a l'estació no oficial ubicada a la Pica d'Estats. No són temperatures habituals per una primera quinzena de novembre. A Girona i a Olot, per exemple, com a mínim des de 2007 no hi ha hagut una temperatura tan baixa abans del 15 de novembre.

El fred ha arribat aviat i no marxarà ràpid. Avui serà un dia de cel serè arreu i continuarà l'excel·lent visibilitat que, per exemple, va permetre ahir veure el perfil de Mallorca des del Tibidabo.

Entre demà i dijous hi haurà un altre canvi de temps. El pas d'un nou front reactivarà el fred i provocarà alguns ruixats, tant a prop de la costa com al Pirineu. A la tarda plourà de forma sobtada i intensa en punts de la Selva, del Gironès, del Maresme o fins i tot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Alguns dels ruixats podrien ser localment forts. Al nord del Pirineu es reactivaran les nevades de forma intermitent.

Quan nevarà amb més ganes a la serralada, però, serà durant dijous. Sectors de la Vall d'Aran, del nord del Pallars Sobirà, d'Andorra i també sectors del nord de la Cerdanya i del Ripollès tornaran a rebre una bona emblanquinada, amb una cota de neu que podria baixar fins i tot dels 1000 metres. Acumulacions d'entre 15 i 30 centímetres a partir dels 2000 tornen a ser possibles.

Aquest canvi també reactivarà el vent. Avui el mestral i la tramuntana bufaran amb moltes menys ganes que ahir, però demà cal esperar que tornin a bufar amb cops de fins a 100 km/h als cims del Pirineu, a les Terres de l'Ebre i en punts de l'Alt Empordà. No serà, en tot cas, un temporal tan dur com el d'ahir dilluns, especialment en sectors del Prepirineu. En menor mesura el vent continuarà sent protagonista en l'inici del cap de setmana i no és descartable que les ratxes tornin a ser molt fortes entre diumenge a la tarda i dilluns, tot i que sobre això encara hi ha força incertesa en el pronòstic.

El fred es mantindrà molt viu tota la setmana lectiva, i en tot cas els termòmetres pujaran 3 o 4 graus de cara al cap de setmana, especialment de cara a diumenge. Queda del dubte de saber si el fred es tornarà a reactivar en l'inici de la setmana que ve. Caldrà seguit-ho. Difícilment durant el cap de setmana hi haurà pluges o nevades més o menys extenses, però els ruixats podrien reaparèixer al Pirineu amb una cota de neu més alta.