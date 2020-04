Núvols, pluges minses i temperatures molt contingudes

Aquest dimarts ha començat amb pluja en algunes comarques de les Terres de l'Ebre i de Ponent. Xàfecs irregulars que es poden anar repetint durant el dia, però que difícilment s'estendran per gaires comarques més. Pot arribar a ploure al Pirineu i en algunes altres comarques de Tarragona de manera més minsa, però en general les precipitacions seran aïllades o inexistents. Fins a les vuit del matí s'han acumulat 3 l/m² al Parc Natural dels Ports, a Gandesa i a Horta de Sant Joan, i dècimes de litre a Lleida i a Tortosa.

Avui els núvols seran més compactes que ahir, com més al nord-est més clarianes hi haurà, però fins i tot a les comarques de Girona avui el sol costarà més de veure. El dia ha començat amb menys fred que els anteriors, però al migdia els núvols evitaran que la temperatura pugi gaire. La baixada de la temperatura respecte a ahir serà sobretot notòria a la meitat oest de Catalunya.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes fins demà al vespre Acumulacions de precipitació previstes fins demà al vespre

Demà quedaran intervals de núvols al sud de la Costa Brava i a la costa central. També serà un dia variable al Pirineu occidental, on a la tarda fins i tot s'escaparan alguns xàfecs puntuals. Tot fa pensar que fins diumenge com a mínim el temps serà força tranquil, amb més sol que núvols en general. A les tardes s'aniran formant ruixats sobtats al Pirineu, però a la resta del territori les possibilitats de pluja són escasses. La incertesa augmenta a partir de diumenge, entre diumenge i dilluns hi ha més possibilitats que el temps torni a ser mogut i amb ruixats en força comarques. Encara és aviat per precisar.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Pel que fa al termòmetre, els models de previsió segueixen dibuixant un escenari de temperatures contingudes. Migdies amb més de 15 graus però en general amb menys de 20. Matinades amb termòmetres que encara baixaran dels 10 graus en força comarques. Ambient d'inici de primavera que s'allargarà set o vuit dies més.