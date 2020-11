Pluges, vent i mala mar marcaran la primera part del cap de setmana

Aquesta nit els ruixats han continuat descarregant de forma molt irregular i fins i tot amb alguna tempesta. Les pluges més abundants continuen afectant les comarques de Girona i les Terres de l'Ebre, però de matinada també ha plogut amb ganes en punts del Vallès i d'Osona. De les últimes hores destaquen els 28 l/m2 acumulats a Albanyà i a Sant Celoni, els 22 de Banyoles, els 18 de Granollers i els 16 de Portbou.

En el total de l'episodi ja hi ha hagut algunes acumulacions de més de 100 l/m2 en estacions particulars. És el cas de l'estació ubicada a les Olives, a Garrigoles, que ja suma 108 l/m2 des de dimecres. D'entre les estacions oficials destaquen els 91 l/m2 acumulats a Torroella de Fluvià, els 80 de Santa Coloma de Farners, els 60 de Figueres i els 54 de Banyoles.

Avui les pluges aniran a més. Durant el matí seguiran afectant sobretot comarques de Girona i punts del Vallès, del Maresme i d'Osona, però d'altra banda també aniran guanyaran protagonisme a les Terres de l'Ebre. A la tarda i vespre plourà en més indrets i de forma més continuada, especialment a la costa i al prelitoral.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà continuarà el temps plujós. Tot i que els xàfecs minvaran a l'extrem sud de Catalunya, seguiran caient amb intensitat a les comarques de Girona i en altres punts de la meitat nord. Al voltant de Barcelona aquest episodi segurament hi deixarà poca precipitació, però en aquesta zona igualment la sensació de temps plujós s'allargarà fins dissabte al vespre. A Ponent i al Pirineu Occidental les precipitacions encara seran més testimonials. A les cotes altes del Pirineu Oriental es podrien arribar a acumular fins a 40 o 50 centímetres de neu entre avui i demà.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

El Meteocat ha apujat a perill alt l'avís per acumulacions de més de 100 l/m2 que ja tenia actiu. L'avís no és general, sinó que afecta sobretot comarques del nord-est i de l'extrem sud de Catalunya. També hi ha un avís per ruixats localment intensos, que en aquest cas sí que afecta totes les comarques de la costa de cara a demà. El pla Inuncat està activat en fase de prealerta.

651x366 Avís per acumulació de pluja per aquest dissabte / METEOCAT Avís per acumulació de pluja per aquest dissabte / METEOCAT

Per a dissabte també hi ha actius avisos a la costa, per vent i sobretot per mala mar. Demà les onades podrien arribar a superar els 3 metres en alguns punts de la Costa Brava i de les Terres de l'Ebre. El vent serà especialment destacable demà a la Costa Brava i a la Costa Central, on hi podria haver ratxes de 60 o 70 km/h en alguns moments.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà al matí Cops de vent màxims previstos per demà al matí

Diumenge el temps serà radicalment diferent. El sol predominarà, el vent afluixarà i només quedarà una situació de mar encara molt alterada. Diumenge al matí les boires sovintejaran en fondalades interiors i prelitorals.

La setmana que ve començarà amb temps més tranquil, però segurament tindrem també un canvi de temps important. Entre divendres i dissabte s'acostarà una nova borrasca que podria fer ploure i nevar amb ganes. Un fet important d'aquesta nova borrasca és que podria anar acompanyada d'aire més fred; per tant, és possible que la setmana que ve nevi en cotes més baixes i que de cara al cap de setmana vinent entrem en una fase de temps més hivernal. Caldrà seguir-ho.