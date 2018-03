Pluja i neu abundants a l'espera d'una mica de primavera durant la Setmana Santa

Avui ha tornat a glaçar al pla de Lleida, però els fruiters ja no han patit com ens les dues últimes nits. D'entre les temperatures mínimes destacables de la zona hi ha els 0º de Lleida, els 0º també de Tàrrega, els -1º de Mollerussa o la mínima d'1º de Les Borges Blanques. També destaquen els -2º d'Olot, de Vic i de Girona. Avui encara ha glaçat en molts indrets.

Al migdia la temperatura pujarà clarament a la meitat oest de Catalunya, on les màximes pujaran de 2 a 4 graus més que ahir. A la costa el canvi es notarà poc. Avui predominarà el sol, però a la tarda i vespre els núvols aniran a més i cauran les primeres gotes i volves de neu al Pirineu Occidental.

De nit la pluja s'anirà estenent d'oest a est. Ens visita una borrasca que activa que deixarà pluges abundants sobretot a les hores centrals d'aquest dissabte. El sud de la Costa Brava, el Maresme i l'àrea metropolitana de Barcelona seran les zones on hi plourà amb més ganes, fins al punt que en indrets del Baix Empordà i de la Selva s'hi podrien acumular més de 50 l/m2 al final del dia.

La pluja anirà acompanyada de cops de vent de més de 50 km/h i d'una situació marítima complicada a la tarda. La cota de neu rondarà entre els 1.000 i els 1.200 metres, i a cotes altes del Pirineu els gruixos de neu nova tornaran a rondar entre els 10 i els 25 centímetres al vessant nord i al Pirineu Oriental. La neu pot aparèixer fins i tot a les Muntanyes de Prades, i a les Guilleries i al Collsacabra.

Diumenge el temps millorarà clarament, serà un dia mig ennuvolat, però ja només cauran xàfecs aïllats a la tarda al Prepirineu, a la Catalunya Central i en punts del prelitoral. Tot el cap de setmana serà encara molt d'hivern, especialment demà, però diumenge l'ambient també serà una mica més fred que avui.

Setmana Santa

La primera part de la Setmana Santa el temps serà més tranquil. Dilluns nevarà al vessant nord del Pirineu, i a la tarda es podrien escapar xàfecs puntuals entre la Catalunya Central i àmbits com el Maresme o el Vallès, però en general hi haurà més sol que núvols. Dimarts predominarà el sol. Per dimecres s'entreveu l'arribada d'un front més actiu, que pot tornar a deixar pluges i nevades al Pirineu i Prepirineu, però difícilment farà ploure en general.

Els dies festius de Setmana Santa són més difícils de preveure encara, però la tendència sembla apuntar cap a un temps més variable, amb més risc de ruixats a Ponent i al Pirineu que no pas a la costa. Sobretot entre divendres i dissabte.

La temperatura pujarà a partir de dimarts, i el més probable és que ja no torni a baixar clarament durant la resta de la setmana. No cal esperar temperatures de màniga curta durant la Setmana Santa, però sí màximes a prop dels 20º i més sensació de primavera que aquests últims dies.