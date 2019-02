La méteo en 1 minut: la temperatura tocarà sostre diumenge

Durant les últimes hores la humitat s'ha fet molt present, ja no només a primera hora, sinó durant bona part del dia. L'anticicló i la falta de vent dels últims dies provoquen aquest estancament que fa que avui torni a ser un matí amb força boires i boirines en molts indrets.

Amb el pas de les hores la visibilitat millorarà, però, com ja va passar ahir, el cel estarà igualment força enterbolit per núvols prims. De fet, aquesta serà una tònica de tot el cap de setmana, els núvols prims ens acompanyaran també demà, i diumenge fins i tot seran intervals de núvols una mica més espessos que mantindran el cel mig tapat. Aquest cap de setmana no plourà, només diumenge a la tarda s'escaparan algunes pluges febles i nevades al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que al final del dia baixarà fins als 1.000 metres.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a aquest diumenge

L'ambient continua sent poc fred. Avui el dia només ha començat amb glaçades en alguns punts de Ponent i a les valls del Pirineu. Entre les temperatures mínimes d'aquest divendres en destaquem les següents:

Núria, -3 ºC

Vielha, -2 ºC

Sort, -1 ºC

Tremp, -1 ºC

Lleida, -1 ºC

Mollerussa, -1 ºC

Vic, 3 ºC

Sant Cugat del Vallès, 4 ºC

Girona, 4 ºC

Tarragona, 5 ºC

Barcelona, 7 ºC

Al migdia la temperatura tornarà a situar-se al voltant dels 15 ºC, només a les fondalades interiors es quedarà dos o tres graus per sota d'aquest valor. El cap de setmana també serà poc fred per a l'època; diumenge la temperatura fins i tot pujarà encara una mica més, sobretot a prop del mar, on algunes màximes podrien escalar fins als 20 graus.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Una de les novetats del dia serà l'entrada del vent de garbí: aquesta tarda el vent reforçarà una mica la sensació de fred al Maresme, al sud de la Costa Brava i, en menor mesura, a Barcelona. El vent es tornarà a deixar sentir diumenge: en aquest cas bufarà de ponent en moltes comarques del centre i del sud de Catalunya amb ratxes que arribaran a superar els 50 km/h en molts casos, sobretot a la tarda.

651x366 Cops de vent màxims previstos per a diumenge a la tarda Cops de vent màxims previstos per a diumenge a la tarda

La setmana que ve començarà amb més fred i amb un dia insegur en moltes comarques de Girona i de Barcelona. Res fa pensar en pluges abundants o destacables, però en àmbits com la Selva, el Gironès, el Maresme, el Vallès i al voltant de Barcelona és probable que dilluns hi hagi alguns plugims, sobretot al matí.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a dilluns Acumulacions de precipitació previstes per a dilluns

Tot i aquest canvi de temps, bona part de la setmana que ve pinta marcada novament per l'anticicló i el temps estable, amb escasses opcions de més nevades o de pluges. Dilluns serà un dia més hivernal. En general la setmana que ve no serà tan suau com aquesta, però tampoc tindrem cap episodi de fred destacable.