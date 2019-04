Setmana hivernal i amb diverses tongades de pluja i neu

Encetem aquest dilluns encara amb plugims en diverses comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre, però avui no caldrà el paraigua. La borrasca d'aquest diumenge ha deixat precipitacions molt més minses i puntuals del que tot feia preveure. Destaquen només les pluges a les Terres de l'Ebre: Parc Natural dels Ports, 11 l/m2; Mas de Barberans, 10 l/m2; Amposta, 4 l/m2, i Tortosa, 3 l/m2.

Avui amb el pas de les hores els núvols s'aniran esqueixant, sobretot a les comarques de la costa i del prelitoral centrals. El dia ha començat amb poc fred i al migdia avui el termòmetre marcarà valors una mica més alts que els d'ahir. Les màximes s'enfilaran per sobre dels 15 graus en general i fins i tot es fregaran els 20 en punts del prelitoral.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Que la borrasca d'aquest diumenge hagi fet figa no vol dir que no puguem tornar a veure ploure aviat. Demà a la tarda arribarà un nou front que reactivarà les nevades al Pirineu i provocarà noves pluges de cara a dimecres. En aquest cas la pertorbació afectarà sobretot el Pirineu i les comarques de Girona, però també arribarà a ploure al voltant de Barcelona i en molts sectors de la Catalunya Central. La cota de neu començarà sent molt alta, però dimecres baixarà fins a situar-se per sota dels 1.000 metres al vessant nord del Pirineu, i poc per sobre d'aquest nivell a la resta. En punts alts del Pirineu la nevada deixarà més de 10 o 15 cm de neu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres

La borrasca de demà al vespre i dimecres no serà l'única d'aquesta setmana. És bastant probable que entre divendres i dissabte tinguem una nova tongada de pluges i nevades que pugui ser més general. Encara és aviat per precisar-ho, però queda clar que aquesta setmana el temps per fi s'animarà.

Els dies vinents no seran tan suaus; a partir de demà al vespre entrarà una massa d'aire més fred que ens portarà novament de cap a l'ambient d'hivern. La temperatura baixarà fins a 10 graus al Pirineu i Prepirineu, i més de 5 en moltes comarques de Girona i de la Catalunya Central. La baixada es notarà sobretot en les temperatures diürnes, però al voltant de dijous, quan s'obrin clarines, reapareixeran les glaçades en moltes comarques del Pirineu i de la Catalunya Central.