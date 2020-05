Sol, ruixats de tarda i més fresca a la costa

Aquest dimecres ha començat amb núvols abundants en comarques de l'oest que amb el pas de les hores s'aniran esqueixant, però aquesta tarda hi haurà alguns ruixats més que ahir en comarques del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental de la serralada. Ahir es van acumular 10 l/m 2 a Organyà i 3 a Coll de Nargó. En general aquest dimecres tornarà a ser un dia amb molt de sol.

Els núvols han fet que aquesta nit hagi sigut molt calorosa a Ponent. L'observatori de l'escola d'enginyeria agrària de Lleida ha registrat una temperatura mínima de 19,9 graus, gairebé nit tropical. Al centre de Barcelona la temperatura sí que s'ha quedat per sobre dels 20 graus durant tota la nit. Al Raval la mínima ha sigut de 20,5 graus: la tercera nit tropical d'aquest mes de maig.

Una de les novetats d'aquest dimecres serà el gir del vent. Avui bufarà vent de llevant a la costa, fet que provocarà que pugi la humitat, però també que baixi la temperatura. Avui se suarà més fàcilment arran de mar, però el vent rebaixarà la sensació tèrmica i farà que es noti més fresca que ahir. A Ponent el termòmetre tornarà a flirtejar amb els 30 graus, però a prop del mar avui les màximes seran 2 o 3 graus més baixes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà el dia començarà amb alguns núvols baixos o boires en punts de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, però en general farà sol. A la tarda els xàfecs seran escassos al Pirineu. Alguns models de previsió fan pensar en un canvi de temps de cara a divendres. Una petita bossa d'aire fred en altura podria acostar-se pel nord-est i fer que divendres a la tarda i vespre s'escapin ruixats sobtats en moltes comarques de Girona. Això encara és incert, però en tot cas serien ruixats més aviat puntuals que no tindrien continuïtat els dies següents.

El cap de setmana també s'entreveu amb grans clarianes. Entre diumenge a la tarda i dilluns és probable que augmentin les tempestes de tarda al Pirineu. De cara a l'inici de la setmana que ve alguns ruixats podrien afectar també altres comarques interiors o prelitorals. Hi ha indicadors que fan pensar que en general la setmana que ve podria ser més variable i amb més opcions de ruixats.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per divendres Acumulacions de precipitació previstes per divendres

Demà l'ambient serà similar al d'avui. A prop de mar farà menys vent, però la temperatura es mantindrà força continguda, i en general per sota dels 30 graus. El cap de setmana la calor tendirà a repuntar, però no ho farà amb canvis bruscos ni amb temperatures especialment altes. No hi ha indicadors de grans canvis de temperatura a deu dies vista, la sensació d'inici d'estiu sembla que serà la que predominarà.