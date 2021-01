Ventades, menys boira i petites pujades i baixades del termòmetre

El vent de mestral ha començat a bufar amb més força en les últimes hores, i això ha provocat que aquesta nit les glaçades hagin sigut menys protagonistes que en les últimes matinades. Avui la temperatura s'ha enfonsat sobretot en zones enclotades del Pirineu i en algunes comarques de Girona que queden amagades del vent de nord-oest. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Tremp, -6

El Pont de Suert, -5

Guardiola de Berguedà, -5

Olot, -3

Girona, -3

Vic, -2

Les Borges Blanques, -2

Sabadell (Parc Agrari), -1

Lleida, 0

Cervera, 0

Granollers, 1

Tarragona, 3

Barcelona (Zoo), 3

Falset, 4

Horta de Sant Joan, 5

Tortosa, 11

La boira ha reduït el seu àmbit d'influència i tot fa pensar que avui s'acabarà aixecant de tot arreu al migdia. El vent ventilarà les zones on el fred continua més engabiat, especialment en indrets de les comarques de la Depressió Central, on, entre aquest migdia i demà, el termòmetre farà un salt cap amunt respecte als últims dies.

Avui en general farà sol, però al migdia es formaran núvols alts i mitgencs a la costa que arribaran a enterbolir el cel, sobretot en comarques centrals. Durant el dia nevarà de manera feble i intermitent al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que a última hora se situarà per sota dels 1.000 metres.

El mestral bufarà durant tot el dia amb ratxes que seran fortes a les Terres de l'Ebre, als cims del Pirineu, al Rosselló i al nord de l'Empordà. Aquesta nit ja hi ha hagut cops de vent de 133 km/h a Portbou, de 108 a la Tosa d'Alp i de 93 al Perelló. Demà el vent anirà perdent força. Durant el cap de setmana no desapareixerà del tot, però sí que bufarà amb moltes menys ganes.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquest migdia Cops de vent màxims previstos per aquest migdia

En general els pròxims dies no hi haurà grans canvis de masses d'aire, però sí petites pujades i baixades del termòmetre. Demà serà un dia una mica més fred, sobretot al sud de la Costa Brava i a la costa central, on al termòmetre li costarà saltar per sobre dels 10 graus. En canvi diumenge les màximes pujaran dos o tres graus en moltes comarques.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Aquest cap de setmana farà sol i hi haurà menys boires que els últims dies. Diumenge a estones el cel quedarà enterbolit a l'extrem nord de Catalunya, i entre el vespre i dilluns al matí tornarà a nevar feblement al vessant nord del Pirineu.

A mitjà termini no hi ha indicis de pluges o nevades extenses, però sí que entre dimecres i divendres és possible una situació de precipitacions destacables al Pirineu Occidental, amb una cota de neu que segurament rondaria entre els 1.000 i els 1.500 metres. La incertesa a partir del cap de setmana que ve és alta: s'entreveu més moviment, però tant podria ser que és dispari la temperatura com que torni el fred molt intens. Caldrà seguir-ho.