Ventades, plogudes curtes i temperatures enfilades a una muntanya russa

Els pròxims set dies tindrem uns quants canvis bastant dràstics de temps i de temperatures. Aquest matí les glaçades pràcticament han desaparegut, els núvols i l'entrada d'aire més càlid han disparat el termòmetre en algunes comarques de l'oest, que han passat de temperatures de 5 o 6 graus sota zero ahir a mínimes positives avui. És el cas de capitals com Tremp, Sort i el Pont de Suert. Al migdia també es notarà aquesta pujada de la temperatura, avui les màximes seran dos o tres graus més altes que ahir en molts indrets. Dijous gens hivernal, tot i que el vent no permetrà que la sensació tèrmica s'assembli a la d'un estiuet.

Aquest matí farà sol en moltes comarques de la meitat est, però a la tarda el pas d'un sistema frontal tornarà a enterbolir al cel i farà ploure en algunes comarques del Pirineu i Prepirineu occidentals. Ahir un primer front va deixar 5 l/m2 al Pont de Suert, 3 a Tremp i algunes gotes en moltes altres comarques. Avui, com ahir, les pluges només seran destacables a la Ribagorça i al Pallars. Amb el pas de les hores el vent s'anirà fent protagonista, aquesta tarda bufarà amb cops de fins a 50 o 60 km/h en moltes comarques centrals i de l'est.

Els dies vinents arribaran dos fronts que faran ploure gairebé arreu, tot i que seran tongades de pluja molt curtes. El primer ens creuarà demà al matí: entre primera hora i mig matí plourà gairebé arreu, amb precipitacions que podran acumular de 2 a 5 l/m2 en molts casos, però ràpidament el vent farà sortir el sol a la tarda.

Demà les ventades arribaran a ser fortes a l'altiplà central, en comarques interiors de Girona i també al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. El vent bufarà fort sobretot a primera hora de la tarda. De cara a demà el Meteocat té actiu un avís per vent que afecta un grup de més de 10 comarques entre el Camp de Tarragona i el Vallès. Demà a la tarda nevarà fins al fons de les valls al vessant nord del Pirineu.

L'altre front que pot fer ploure de forma extensa arribarà diumenge a la matinada. Dissabte hi haurà clarianes, però el cel continuarà enterbolit a estones i de nit arribarà a ploure gairebé arreu. Seran pluges minses en general, però caldrà parar atenció a la cota de neu, perquè al Pirineu i a les comarques de Girona podria arribar a nevar per sota dels 500 metres durant la matinada de diumenge.

Aquesta dada ja explica que el cap de setmana farà més fred. La temperatura baixarà clarament, sobretot entre diumenge i dilluns, dies en què el termòmetre marcarà de 3 a 5 graus menys en general. Al Pirineu i en algunes comarques de Girona la baixada del termòmetre arribarà a ser de 7 o 8 graus. El cap de setmana continuarà sent ventós, especialment dissabte, però les ratxes més fortes de vent es produiran divendres.

La setmana que ve començarà amb sensació de ple hivern, però abans no acabi el mes encara tindrem un altre canvi radical d'escenari, a partir de dimecres el fred tornarà a marxar sobtadament i és molt possible que durant la segona part de la setmana que ve la temperatura es dispari més que els últims dies.