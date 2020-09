Ventades i neu en un cap de setmana amb entre cinc i deu graus menys

El vent, la neu i algunes tempestes locals marcaran el temps d'aquest divendres. Durant el matí els cops de vent més forts afectaran sobretot comarques centrals: en àmbits com el Penedès o el Baix Llobregat serà sobretot a mig matí que el vent bufarà amb més ganes. Amb el pas de les hores les ventades guanyaran protagonisme també a Ponent i al sud de Catalunya, on a la tarda s'hi esperen cops de vent que puguin arribar a superar els 100 km/h.

El Meteocat té actiu un avís per fort vent que afecta la majoria de comarques, i en moltes d'elles el perill es considera alt, sobretot en sectors del Pirineu i el Prepirineu, comarques de Ponent, altiplà central i un grapat de comarques pròximes a la costa entre el Camp de Tarragona i Barcelona. Protecció Civil té activat el pla Ventcat en fase d'alerta.

651x366 Avís de perill per vent per aquest divendres Avís de perill per vent per aquest divendres

Al Pirineu i en moltes comarques de Tarragona l'avís es manté per a demà. En general, durant el cap de setmana el vent no serà tan fort com avui, però a l'Empordà, al Pirineu i a les Terres de l'Ebre serà persistent durant els tres dies. Diumenge el vent afectarà l'Empordà més plenament que avui. Entre els cops de vent més forts fins a les vuit del matí destaquen els 114 km/h de Portbou, els 95 del Perelló, els 78 d'Espolla i els 72 de la Panadella.

651x366 Cops de vent màxims previtstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previtstos per aquesta tarda

El canvi de temperatura ja es començarà a notar aquest migdia i sobretot es farà evident aquesta nit i demà al matí. El termòmetre baixarà entre 5 i 10 graus, i l'efecte del vent encara reforçarà més la sensació de fred. L'ambient plenament de tardor durarà tot el cap de setmana, però avui els models de previsió dibuixen clarament un repunt de la temperatura cap a mitjans de la setmana que ve. Entre dimecres i dijous la temperatura encara es tornarà a acostar als 30 graus i els migdies tornaran a tenir regust d'estiu. L'ambient de tardor no s'instal·larà tan clarament com semblava que passaria en dies anteriors.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui farà sol en molts indrets, però hi ha la possibilitat de tempestes puntualment fortes en algunes comarques del nord-est. En àmbits com l'Empordà, la Selva i el Gironès s'hi podrien formar tronades curtes però intenses, tant al matí com al migdia o a primera hora de la tarda.

Les precipitacions més abundants i continuades avui cauran a la serralada pirinenca, on la neu hi serà molt protagonista tot i que encara som al mes de setembre. Els models de previsió fa dies que alerten d'una nevada extensa a la serralada, amb la possibilitat que els gruixos puguin superar els 30 centímetres al vessant nord i per sobre dels 2.000 metres.

En general la nevada caurà a cotes mitjanes i altes, però arribarà a baixar per sota dels 1.500 metres en alguns moments. Durant la nit les enfarinades podrien arribar fins als 1.100 o 1.200 metres en alguns indrets del vessant nord del Pirineu. Les precipitacions s'aturaran demà al matí però es reactivaran demà a la nit, en aquest cas amb menys possibilitats de neu a cotes baixes.

A la resta, el cap de setmana començarà amb molt de sol. Aquest dissabte les clarianes predominaran, però demà a la tarda i vespre no només nevarà al Pirineu sinó que també reapareixeran alguns xàfecs a la Catalunya del Nord i a l'Empordà. Diumenge el dia serà més variable i insegur. En moltes comarques de Girona i de Barcelona hi haurà estones de cel mig ennuvolat i fins i tot es podrien escapar ruixats puntuals.

La primera part de la setmana s'entreveu molt estable i amb poques opcions de noves pluges o nevades, i sembla que no serà ben bé fins divendres o el cap de setmana que el temps podria tornar a ser més mogut.