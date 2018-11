Una altra tongada de pluja abans de l'estiuet de Sant Martí

Aquest dijous ha començat amb temperatures una mica més altes que ahir. Al migdia l'ambient no serà gaire diferent del d'aquest dimecres –les màximes més altes fregaran els 20 ºC–, però en general la sensació serà de dia de tardor.

A la tarda augmentaran els núvols i arribaran algunes primeres pluges per Ponent. A la tarda plourà amb ganes sobretot en punts de la Ribagorça i del Pallars, però s'escaparan gotes poc o molt en moltes comarques interiors. Quan el front arribi a la costa es reactivarà i és probable que de nit plogui també amb ganes en molts indrets de la costa i del prelitoral. A mesura que avanci la nit els ruixats avançaran de sud cap a nord.

540x306 Probabilitat en tant per cent que entre aquest vespre i demà al matí se superin els 5 metres quadrats Probabilitat en tant per cent que entre aquest vespre i demà al matí se superin els 5 metres quadrats

De matinada encara podrien quedar alguns ruixats a la Costa Brava, però en general amb el pas del matí el cel s'anirà aclarint en general. Demà a primera hora també descarregaran alguns ruixats i tempestes a Mallorca i a Menorca. Al matí el mestral i la tramuntana bufaran moderats a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.

El cap de setmana farà sol. Dissabte el pas d'un front mantindrà el cel força carregat de núvols al Pirineu Occidental, però en general només hi haurà alguns núvols prims. Diumenge el sol predominarà a tot arreu.

Diumenge és Sant Martí, i la tradició que aquest sant arribi acompanyat d'un estiuet es complirà enguany. Entre dissabte i dilluns al migdia la temperatura s'enfilarà per sobre dels 20 ºC en molts indrets. L'ambient no canviarà radicalment, però el termòmetre s'enfilarà entre 2 i 3 graus més que els últims dies en moltes comarques. No hi ha indicis que la setmana que ve hagi de tornar el fred d'hivern.

540x306 Diferència prevista entre les temperatures màximes d'avui i les de diumenge Diferència prevista entre les temperatures màximes d'avui i les de diumenge

Després de les pluges d'aquesta nit entrarem en una fase de temps tranquil que durarà fins dimecres que ve, però és probable que les pluges tornin a partir del dia 15, sobretot a prop del mar. Encara hi ha molta incertesa en els pronòstics, però no sembla probable que entrem per ara en una fase de temps estancat i anticiclònic.