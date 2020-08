El pic de calor de l'estiu podria haver passat però la baixada s'entreveu lenta

Les fortes tempestes i pedregades d'ahir a la tarda han fet que aquesta nit ja fos més fresca en moltes comarques del nord de Catalunya. En molts indrets del Pirineu avui el dia ha començat amb dos o tres graus menys que ahir, però en canvi a la costa la nit ha tornat a ser de molt mal dormir. Entre les mínimes d'avui destaquen els 25,7 graus del Raval de Barcelona, la novena nit d'aquest any en què la temperatura no baixa ni dels 25 graus en aquest punt.

Avui les màximes baixaran una mica en general. Tot i que no cal esperar un canvi gaire notori, gairebé enlloc se superaran les temperatures màximes d'aquest cap de setmana. Aquesta dinàmica a la baixa seguirà els dies vinents, però serà una baixada molt lenta de la temperatura. Aquesta setmana la calor continuarà sent intensa, amb màximes de fins a 35 graus a Ponent i nits de mal dormir a la costa. A partir del cap de setmana la baixada de la temperatura serà més notòria.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Els mapes a més llarg termini fan pensar que són poques les possibilitats que hi hagi una altra pujada de la temperatura com la d'aquest cap de setmana o la de finals de juliol. El més probable és un tram central de l'agost amb calor més normal, i potser fins i tot una baixada més marcada del termòmetre al voltant del dia 20, tot i que això últim encara és molt incert. És possible que la calor més forta d'aquest estiu ja hagi passat, però aquesta setmana encara serà de temperatures altes.

Pel que fa a l'estat del cel, avui serà un dia bastant enterbolit. Els núvols prims s'aniran passejant per moltes comarques sense arribar a tapar el cel. A la tarda es repetiran algunes tempestes puntualment fortes al Pirineu: avui els ruixats s'entreveuen més concentrats al sector occidental de la serralada que ahir i les tempestes més fortes se situaran segurament entre la Vall d'Aran, el Pallars i Andorra.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Demà les tronades seran més escasses, però entre dimecres a última hora i dijous tornaran a aparèixer ruixats i tempestes en diversos sectors del Pirineu, del Prepirineu i, en el cas de dijous, potser fins i tot a la Catalunya Central. A la majoria de comarques aquesta setmana tampoc hi haurà pluges i en general predominarà clarament el sol.

Aquesta tarda el vent de garbí es deixarà sentir amb certes ganes. Tant al sud de la Costa Brava com a la vall de l'Ebre hi bufarà amb cops de 30 o 40 km/h. A partir del migdia la situació marítima serà una mica més moguda a la Costa Brava, on hi haurà alguns trams de maror i podrien aparèixer algunes banderes grogues a les platges.