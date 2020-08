El matí assolellat donarà pas a una tarda de tempestes fortes

Aquesta matinada ha estat molt càlida, en general. La temperatura mínima no ha baixat dels 20 ºC a àmplies zones del territori, fins i tot a punts del Prepirineu. Ara bé, els valors més alts s'han registrat a la costa i a zones elevades:

27 ºC a l'Observatori Fabra (411 m)

26 ºC a Barcelona

25 ºC a Montserrat (916 m)

24 ºC al Santuari de Queralt (1.167 m)

22 ºC al Montmell

22 ºC a Tàrrega

21 ºC al Montsec d'Ares (1.572 m)

21 ºC a Horta de Sant Joan

S'espera que durant les hores centrals del dia la calor sigui molt marcada a tot arreu. La temperatura màxima serà semblant o una mica més baixa que la d'ahir. A la costa sovintejaran els valors de 28 a 33 ºC i a l'interior, entre 33 i 38 ºC, tot i que al pla de Lleida es podrien tornar a fregar els 40 ºC. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) manté vigent un avís per calor a les comarques interiors.

A banda de l'ambient tòrrid, els xàfecs i les tempestes també tindran un paper protagonista en algunes zones del país. Tot i que el matí serà assolellat, a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu que al llarg de la tarda deixaran ruixats localment forts que podran anar acompanyats de tempesta, pedra i ratxes fortes de vent, tal com ho adverteix el SMC. Amb el pas de les hores, els xàfecs es desplaçaran cap al sud fins a afectar el nord de la depressió Central.

A banda, entre el vespre i les primeres hores de la nit arribaran alguns ruixats des de l'Aragó. S'endinsaran per les comarques de Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre, però no sembla que hagin d'avançar gaire més a l'est.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Durant la propera matinada el temps serà més tranquil. De fet, demà al matí hi haurà força estones de sol, tot i que les nuvolades guanyaran terreny altra vegada a partir de migdia. A diferència d'avui, els ruixats i les tronades no seran tan extensos ni intensos. Es concentraran al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector occidental, i a la resta de les comarques de Lleida i del nord de la Catalunya Central.

La temperatura serà lleugerament més baixa, si bé al litoral i prelitoral central es mantindrà sense canvis. De nou, se superaran els 35 ºC a l'interior i els 30 ºC al litoral i al Pirineu. La calor intensa es mantindrà ben bé fins dimarts, malgrat que anirà afluixant. El descens del termòmetre es notarà de manera més clara a partir de dimecres, coincidint amb un augment de la inestabilitat i, per tant, dels ruixats i les tempestes.