Una entrada d'aire càlid tornarà a allunyar l'hivern al final del cap de setmana

Aquest matí han reaparegut les glaçades en diverses comarques interiors, sobretot a la meitat oest, on el cel ha sigut més serè durant la nit. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Port de la Bonaigua, -9

El Pont de Suert, -5

Das, -5

La Molina, -3

Artesa de Segre, -2

Sort, -2

Cardona, -1

Tremp, 0

Cervera, 0

Lleida, 1

Olot, 1

Girona, 3

Tarragona, 4

Barcelona, 8

Tortosa, 8

Aquest migdia la temperatura màxima encara serà una mica més baixa que ahir: la sensació d'hivern que ja es va començar a notar ahir es mantindrà també avui. Aquesta matinada la temperatura tocarà fons, demà al matí hi haurà més glaçades que avui, sobretot a la Catalunya Central i en sectors interiors de les comarques de Girona.

Aquesta revifada de l'hivern no anirà gaire més enllà, perquè a partir de demà els migdies tendiran a ser més suaus, aviat es tornaran a superar els 15 graus en general, i entre diumenge i dilluns arribarà un nou pic de temperatura que enfilarà els termòmetres per sobre dels 20 graus en diverses comarques i que podria provocar fins i tot algunes màximes de fins a 25 graus al prelitoral. Les nits de la segona part de la setmana mantindran un to encara una mica hivernal, s'eixamplarà la distància entre la temperatura del matí i la del migdia.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Pel que fa a l'estat del cel avui el sol predominarà, però encara hi haurà intervals de núvols en diverses comarques de Girona i de Barcelona, núvols força esqueixats que en general no arribaran a tapar el cel. La segona part de la setmana el temps serà monòton, amb molt de sol, boires matinals i cap possibilitat de canvis importants. Tampoc el vent sembla que hagi de ser un element que pugui molestar durant el cap de setmana de Carnestoltes.

A llarg termini tampoc hi ha indicis clars de cap possible borrasca que pugui fer tornar a ploure i a nevar amb ganes. Entre dimarts i dimecres de la setmana que ve podrien reaparèixer algunes tímides nevades al Pirineu Occidental i ruixats aïllats en altres comarques del nord, però res fa pensar en un canvi important.

També s'esgoten les possibilitats d'una possible fredorada durant el que queda d'hivern. És molt possible que després de l'entrada d'aire càlid d'entre diumenge i dilluns tornem a un panorama més hivernal durant els últims dies del mes, però hi ha poques possibilitats que el fred torni amb força.