La méteo en 1 minut: calor intensa per primer cop aquest any

Sempre hi ha qui es queixa, però la veritat és que encara es pot dormir fàcilment de nit. A la conurbació de Barcelona ja van arribant les nits tropicals, però la d'avui és tot just la setena al barri del Raval, molt lluny encara de les 22 del juny passat, de les 17 del 2016 i de les 24 del 2015. Avui al migdia farà més calor que ahir, sobretot a les comarques de Girona, on es començaran a superar els 30 ºC. Si avui se sobrepassen els 30 a la capital del Gironès serà la primera vegada aquest any, tot un luxe si tenim en compte que l'any passat al juny ja hi ha haver fins a 20 dies amb més de 30 graus al migdia.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

La calor anirà a més a mesura que vagin passant els dies. Entre dimecres i dijous arribaran les temperatures més altes d'aquest any fins ara, màximes que superaran amb facilitat els 30 ºC lluny de la costa, i que s'acostaran als 35 a l'interior. Aquesta primera calorada coincidirà amb l'arriba oficial de l'estiu, dijous cap a les 12 del migdia. Tot i que aquesta setmana la calor serà forta en alguns moments, res fa pensar que entrem en una dinàmica de calor intensa i contínua. Probablement entre diumenge i dilluns els termòmetres tornaran a recular.

Temperatura màxima prevista per divendres

Aquesta setmana el temps serà força tranquil en general. Avui farà sol, tot i que a la tarda hi haurà intervals de núvols a les comarques de Girona i alguns núvols prims en altres indrets del nord i de l'est. Demà tampoc apareixeran els ruixats, ni tan sols en llocs de muntanya.

De cara a la segona part de la setmana el temps encara no és tan clar. A partir de dimecres descarregaran els primers ruixats de tarda al Pirineu, i dijous algunes pluges podrien ser destacables en indrets de muntanya. L'escenari més probable de cara al cap de setmana de Sant Joan és el d'un temps amb més sol que núvols en general, però caldrà anar-ho seguint els pròxims dies. Tant divendres al vespre com diumenge no és descartable que puguin aparèixer alguns ruixats puntuals.

Acumulacions de precipitació previstes per dimecres