El fred de ple hivern no marxarà fàcilment

Nit de glaçades fortes en força comarques, no només al Pirineu sinó també en punts de l'interior i del prelitoral. El vent s'ha anat apagant durant les últimes hores, i això ha permès que tot l'aire fred que ha entrat els últims dies s'assenti a les capes més baixes de l'atmosfera. Entre les temperatures més baixes d'aquesta matinada destaquem:

Das, -10º

Prades, -7º

La Seu d'Urgell, -6º

El Pont de Suert, -6º

Fornells de la Selva, -6º

Artesa de Segre, -6º

Girona, -5º

Sort, -5º

Puigcerdà, -4º

Vic, -4º

Mollerussa, -4º

Olot, -4º

Ripoll, -4º

Lleida, -3º

Solsona, -2º

Manresa, -2º

La Bisbal d'Empordà, -2º

Sant Sadurní d'Anoia, -1º

Falset, 0º

Sabadell (Parc Agrari), 1º

Reus, 1º

Tarragona, 3º

Barcelona (Raval), 9º

No són glaçades excepcionals, però sí poc habituals per ser de novembre. A finals de novembre del 2015 i a mitjans de novembre del 2007 es van produir temperatures similars o fins i tot més baixes, però no és habitual que el fred arribi tan prematurament.

Les temperatures d'avui són clarament de ple hivern en molts casos. Per posar un exemple, a Girona els últims dos hiverns només hi ha hagut 10 dies en què la temperatura ha sigut més baixa que la d'avui.

No serà fàcil que aquest aire fred que ha entrat els últims dies se'n vagi. Les pròximes nits cal esperar-les gairebé tan fredes com aquesta. Les glaçades es repetiran en molts indrets i fins i tot tornaran a ser fortes en alguns casos. A mesura que avanci la setmana la temperatura anirà pujant lentament, però el canvi es notarà més al migdia que no pas a primera hora. Entre les temperatures d'aquest migdia i les dels migdies del cap de setmana hi haurà un parell de graus de diferència, no gaire més que això.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte

Avui el pas d'un front farà que els núvols prims augmentin i enterboleixin el cel en diferents comarques. Seran més espessos a l'oest que a la costa, però en cap cas deixaran pluges ni nevades. Divendres es produirà una situació similar, núvols prims que enterboliran el cel però escasses complicacions en el temps. Aquests dos seran els únics petits canvis de temps dels pròxims 7 dies. Encarem un tram central de novembre també molt sec. Avui el vent ja no bufarà a l'Empordà, però encara quedarà mar de fons a la Costa Brava.