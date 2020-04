Atrapats en un hivern plujós que encara durarà dos dies més

Ahir era 31 de març, però alguns termòmetres van marcar valors purament d'hivern. A Lleida i a Tortosa la temperatura màxima no va passar dels 8 graus. Des de la nevada del 8 de març del 2010 la capital del Segrià no registrava un dia tan hivernal al març, i això tenint en compte que ahir era l'últim dia del mes. A l'històric Observatori de l'Ebre no hi ha precedents d'un migdia tan fred més enllà del 15 de març.

Avui la temperatura no serà tan baixa a Ponent i al sud, però en canvi baixarà respecte ahir en moltes comarques de l'est, sobretot a les de Girona. Avui i demà seguiran sent dies clarament més d'hivern que de primavera, i tot i que a partir de divendres les clarianes guanyaran protagonisme, el termòmetre continuarà per sota dels 20 graus en general. Lentament a mesura que avanci la setmana que ve sembla probable que la primavera vagi despertant.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui i demà les pluges intermitents continuaran i el sol seguirà amagat. Aquest dimecres els xàfecs tornaran a afectar sobretot les comarques de l'extrem sud de Catalunya, però a les hores centrals del dia s'estendran per molts indrets de la costa i del prelitoral especialment. Les precipitacions s'allargaran com a mínim fins demà al migdia en molts indrets. La cota de neu seguirà movent-se al voltant dels 1.500 metres.

Acumulacions de precipitació previstes fins demà al vespre

Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat a causa del temporal marítim que s'espera de cara a les pròximes hores. Aquest matí moltes onades ja superaven els dos metres a la costa central, i durant les pròximes hores n'hi arribarà a haver de més de tres, sobretot a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Avui el vent bufarà amb cops de 50 o 60 km/h en molts punts del litoral.

Divendres s'obriran clarianes, i si bé el cap de setmana no serà de cel totalment serè, sí que el temps serà tranquil, més assolellat i amb migdies més agradables. És possible que la pluja reaparegui de cara a dilluns de la setmana que ve.