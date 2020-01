Les pluges deixen fins a 20 l/m2 i emblanquinen el Montseny

La borrasca d'aquest divendres ja s'allunya, però ha deixat precipitacions prou destacables, sobretot a la costa i al prelitoral centrals. Les pluges han superat els 20 l/m2 al delta del Llobregat, i els 10 fins i tot en algunes comarques de Girona. Fins a dos quarts d'una del migdia aquestes són algunes de les pluges acumulades més destacables (en l/m 2):

El Prat de Llobregat, 21

PN del Garraf, 19

Vallirana, 18

Sant Celoni, 18

Viladecans, 18

Sant Boi de Llobregat, 17

Barcelona (Zona Universitària), 16

Santa Coloma de Farners, 16

PN Montnegre Corredor, 15

Sabadell, 14

Gavà, 12

Girona, 11

Tarragona, 2

Lleida, 1

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

La borrasca ha fet baixar clarament la cota de neu, fins al punt que el Montseny ha quedat ben emblanquinat. Segons dades del sensor que el Meteocat té al Puig Sesolles, a 1.670 metres, la neu ha arribat a acumular fins a 12 cm a la part alta de la serralada.

El canvi de temps durarà poc, el paraigua només farà falta fins al migdia, a la tarda s'obriran clarianes i aquest cap de setmana farà sol en general. El vent de mestral fins i tot ha aixecat la boira a Lleida, on no s'hi veia el sol des del 24 de desembre. Segurament aquest cap de setmana hi haurà estones de sol també a Ponent, però les condicions dels pròxims dies no fan pensar en un canvi de temps radical a la Depressió Central. La setmana que ve la boira continuarà sent protagonista, però segurament amb més intermitències que durant les festes.

L'arribada de la borrasca ha fet desaparèixer les glaçades aquest matí, però en canvi farà que al migdia la sensació de fred augmenti respecte als últims dies. Els migdies del cap de setmana, tot i que faci sol, no seran tan suaus com els últims a prop de la costa i al Pirineu. La baixada de la temperatura es notarà sobretot a les cotes altes de la serralada. De nit les glaçades no seran tan fortes com els últims dies i les nits del cap de setmana tornaran a ser fredes, però a les zones enclotades no es baixarà tan clarament sota zero com els últims dies.

Avui el vent de mestral bufarà amb cops de fins a 60 o 70 km/h a les Terres de l'Ebre, però això no és l'inici de cap nova tendència de temps. La tramuntana s'allargarà fins demà a la tarda a l'Empordà, però en general la setmana que ve serà poc ventosa.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquest matí Cops de vent màxims previstos per aquest matí

La pròxima setmana serà la dels sants barbuts, tradicionalment la més freda de l'any. Tots els indicis apunten, però, que la temperatura pujarà, i que cap al centre de la setmana es tornaran a superar els 15 graus en moltes comarques de la costa, del prelitoral i del Pirineu.