Més risc de pluja com més avanci la setmana

Matí encara de glaçades fortes al Pirineu i temperatures sota zero en diverses comarques interiors i prelitorals. Un dia més la inversió tèrmica ha sigut forta a primera hora, mentre a Guardiola de Berguedà el dia ha començat amb -2 graus, al Santuari de Queralt de Berga n'hi havia 7 de positius. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Das, -6

El Pont de Suert, -4

La Seu d'Urgell, -4

Girona, -2

Les Borges Blanques, -2

Lleida, -1

Manresa, 0

Sabadell (Parc Agrari), 2

Amposta, 6

Barcelona (Zoo), 7

Tarragona, 7

Montserrat, 7

Avui el pas d'un front enterbolirà el cel i farà que el sol no llueixi tant clarament com ahir. A última hora els núvols fins i tot seran més espessos a la costa, però en general l'ambient canviarà poc respecte ahir. Al centre del dia la temperatura es mourà entre els 13 i els 18 graus en general.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Com més avanci la setmana més s'embolicarà el temps. Demà serà un dia més insegur, a primera hora es podrien escapar ruixats puntuals al voltant de Barcelona o en àmbits com el Maresme, la Selva i Osona, pluges minses i puntuals. A la tarda el risc de ruixats puntuals se centrarà més en comarques del Pirineu i Prepirineu. Els núvols s'intercalaran amb estones de sol. Aquesta pròxima nit serà força menys fred en comarques de la meitat est a causa de l'augment dels núvols.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de demà

Dijous les precipitacions guanyaran més presència, no seran abundants però plourà en més indrets de la costa i del prelitoral, sempre de forma intermitent. On és més probable que hi plogui amb una mica de ganes és a les Terres de l'Ebre, i especialment al nord del País Valencià.

Entre divendres a la tarda i dissabte hi haurà les pluges més abundants de la setmana, tant a les Terres de l'Ebre com en punts de l'Empordà les acumulacions d'aigua podrien ser importants, són probables acumulacions de més de 50 l/m2, i no és descartable que localment n'hi hagi de més de 100. Tot i això, en moltes comarques no s'hi acumularan més de 5 o 10 l/m2, i en indrets de Ponent i del Pirineu Occidental pot ser que gairebé ni hi arribi a ploure. Segurament serà una tongada de pluja molta abundant en alguns indrets, però poc general.

651x366 Acumulacions totals de precipitació previstes fins dissabte a la nit Acumulacions totals de precipitació previstes fins dissabte a la nit

Divendres el temps empitjorarà també pel vent d'entre llevant i gregal, que no bufarà amb ratxes fortes, però sí amb cops d'entre 40 o 50 km/h en molts punts de la costa i del prelitoral. L'inici del cap de setmana estarà marcat per una situació de mala mar generalitzada, i és possible que a la Costa Brava hi hagi un temporal de mar destacable, amb onades de més de 3 metres.

El canvi més important pel què fa als termòmetres serà la pujada de les temperatures nocturnes i la desaparició de les glaçades. De dia l'ambient serà una mica més fred, però això es notarà sobretot en l'inici del cap de setmana, quan el vent sigui més destacable.

Segurament la segona part del cap de setmana serà molt més agradable, diumenge s'entreveu amb sol en moltes comarques, però la setmana que ve podria començar amb més pluja. Sembla que entrem en una fase de més inestabilitat que podria fer arribar més pluja en el primer tram del mes de desembre.