El cap de setmana arribaran pluges i s'acabarà l'estiu avançat

En general aquesta passada nit ha estat més fresca que l'anterior. De matinada la temperatura ha arribat a baixar fins als 10 graus en diverses comarques interiors i del prelitoral. A Vic la temperatura mínima ha estat de 9 graus, a Girona i Olot de 10, i a Lleida s'ha baixat fins als 11. En alguns indrets el canvi de vent ha provocat un descens de fins a 10 graus respecte a ahir: a la Vall d'en Bas ahir el dia va començar amb 20 graus, mentre que avui el termòmetre ha caigut fins als 9.

Aquest migdia la temperatura en general serà similar o lleugerament més baixa que ahir, però al voltant de l'Empordà el termòmetre es podria disparar 3 o 4 graus respecte als valors d'aquest dimarts. Els pròxims dies la temperatura anirà baixant progressivament, però fins diumenge el canvi no serà gaire notori. A la costa la baixada de la temperatura anirà acompanyada d'una pujada de la humitat, i això, sumat a l'augment dels núvols, pot provocar que les nits de dijous a divendres i de divendres a dissabte pugin ser més xafogoses que aquesta.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir la d'avui

Avui farà més sol que ahir, i els núvols prims seran més escassos. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que podrien deixar algun ruixat puntual al voltant del Ripollès, però res fa pensar en xàfecs gaire destacables. Demà els núvols tornaran a augmentar, sobretot a la tarda, però no deixaran pluja.

Les actualitzacions dels models de previsió d'avui han fet augmentar les possibilitats que diumenge plogui en moltes comarques, unes pluges que podrien ser abundants en alguns indrets. Al Pirineu Occidental i en general en comarques del nord-oest és on a hores d'ara hi ha més opcions que diumenge s'hi acumulin precipitacions de més de 20 o 30 l/m2, però és possible que els xàfecs puguin ser abundants també a prop del mar. A partir de diumenge sembla que entrarem en un escenari de temps altre cop insegur i molt variable que podria marcar la setmana que ve.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per diumenge Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

El canvi de temps també comportarà un canvi de masses d'aire i una baixada clara de la temperatura. Diumenge i dilluns el termòmetre baixarà entre 3 i 8 graus en general, i encara és incert què passarà la setmana que ve. Alguns models de previsió apunten que la refrescada es podria accentuar, i d'altres més aviat fan pensar en un repunt de la temperatura. En tot cas, el més probable és que arribem al tram central de maig amb menys calor i temperatures més normals per a l'època.