El primer tastet de primavera coincidirà amb l'inici del cap de setmana

Els núvols baixos són cada cop més espessos i més extensos gràcies a l'elevada humitat dels últims dies. Aquesta matinada se n'ha format una extensa manta gairebé per tota la meitat est de Catalunya. Amb el pas de les hores s'aniran esqueixant, però avui serà un dia mig tapat en moltes comarques de Girona i de Barcelona.

651x366 Imatge d'aquest matí del canal de boira del Meteosat / EUMETSAT Imatge d'aquest matí del canal de boira del Meteosat / EUMETSAT

Els núvols fan que a la nit la temperatura no baixi gaire a l'est. Avui, com ahir, les glaçades s'han concentrat al Pirineu i en comarques de Ponent, on sí que el termòmetre ha arribat a baixar per sota dels 0 ºC. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquem:

El Pont de Suert, -6 ºC

Sort, -4 ºC

Núria, -4 ºC

Puigcerdà, -3 ºC

Tremp, -3 ºC

Lleida, -1 ºC

Les Borges Blanques, -1 ºC

Tortosa, 3 ºC

Vic, 6 ºC

Girona, 7 ºC

Tarragona, 7 ºC

Barcelona, 10 ºC

El canvi més important en el temps dels pròxims dies serà una entrada d'aire més càlid que entre divendres i dissabte farà que ensumem la primavera per primera vegada. L'estancament dels últims dies farà que aquesta pujada de la temperatura no es noti igual a tot arreu. Al Pirineu i a Ponent la temperatura s'enfilarà fins als 20 ºC en molts casos, i també en algunes comarques del prelitoral hi haurà valors per sobre fins i tot d'aquest llindar, però a prop de mar el canvi serà menys notori. El mar encara està molt fred, cosa que frena la temperatura arran de mar en les primeres entrades d'aire càlid de la primavera o de finals d'hivern. Fins i tot és possible que entre divendres i dissabte apareguin bancs de boira costanera.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

El temps continuarà marcat per l'anticicló, que fins i tot s'enfortirà els pròxims dies. El sol i els núvols baixos a prop de mar seguiran sent la tònica del temps, també del cap de setmana. Encara no hi ha encara expectatives de canvis i és molt probable que tanquem el febrer sense cap més tongada de pluja i neu. Per ara, l'inici del mes de març tampoc dibuixa esperances en aquest sentit.

Tot i que l'aire més càlid s'allunyarà a patir de diumenge, res fa pensar en cap més fredorada o entrada d'aire fred que pugui fer revifar l'hivern les pròximes setmanes. Els matins continuaran sent freds a les zones més enclotades, però no hi ha indicis d'un tram final de l'hivern mogut i amb fuetades de fred i neu com el de l'any passat.