La temperatura toca fons aquest divendres

El vent no permet que avui les glaçades siguin generals, però sigui per temperatura o per sensació tèrmica aquest matí és el més fred de l'hivern fins ara. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes més destacables d'aquesta matinada:

Pica d'Estats (3.100 m), -21 ºC

Certascan (2.400 m), -14 ºC

Prades, -11 ºC

Núria, -9 ºC

Girona, -8 ºC

Cardona, -8 ºC

Ripoll, -8 ºC

Vilobí d'Onyar -8 ºC

Artesa de Segre, -7 ºC

Tremp, -7 ºC

Vic, -7 ºC

Olot, -6 ºC

Puigcerdà, -6 ºC

El Pont de Suert, -6 ºC

Roquetes (PN dels Ports), -5 ºC

Sabadell (Parc Agrari), -5 ºC

El Vendrell, -4 ºC

Falset, -4 ºC

Lleida, -4 ºc

Tarragona, 0 ºC

Barcelona, 2 ºC

En els últims sis hiverns només hi ha hagut un matí més gèlid que avui a Girona: el 18 de gener de l'any 2017 es va baixar fins a -8,1 ºC. Cal recular fins als dies 11, 12 i 13 de febrer del 2012 per trobar una sèrie de tres dies més freds. A Lleida en tot l'hivern passat només hi va haver un dia més fred que el d'avui.

Avui serà el dia més fred d'aquesta entrada àrtica, i al migdia serà quan les màximes es quedaran més curtes. El cap de setmana començarà a pujar la temperatura, sobretot al migdia. Diumenge ja hi haurà algunes màximes per sobre dels 15 ºC a la costa, i la temperatura pujarà també clarament a les cotes altes del Pirineu. Les matinades continuaran sent molt fredes, i en algunes valls interiors amagades del vent probablement les glaçades de la pròxima nit encara seran més fortes que les d'avui.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

La fredorada, per tant, durarà poc en general. Dilluns la temperatura tocarà sostre, i en general la setmana que ve no serà tan gèlida com els últims dies. A partir del dia 20 el fred revifarà, però encara és aviat per saber si tornarem a tenir una altra fredorada com la dels últims dies.

Avui el vent no serà fort, però la tramuntana i el mestral no desapareixeran. De fet, es deixaran sentir durant tot el cap de setmana, també al Pirineu. En general el vent anirà girant cap a nord-oest com més avanci el cap de setmana. Això vol dir que perdrà protagonisme a l'Empordà però, en canvi, diumenge revifarà amb força a les Terres de l'Ebre i en altres comarques de la meitat sud de Catalunya. El mestral evitarà que la boira es torni a instal·lar per ara a Ponent, de manera que també aquí a partir de diumenge els migdies seran més suaus que el d'ahir o el d'avui.

540x306 Cops de vent màxims previstos per diumenge al matí Cops de vent màxims previstos per diumenge al matí

Aquesta tarda no és descartable que torni a nevar puntualment al vessant nord del Pirineu. També diumenge al matí podria nevar tímidament al nord de la serralada, però, en general, el cap de setmana hi haurà pocs núvols. No cal esperar canvis en l'estat del cel com a mínim fins dijous que ve.