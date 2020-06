Les tempestes tornaran a marcar el temps entre avui i demà

Avui i demà seran els dies amb més inestabilitat d'aquesta setmana. El pas d'una bossa d'aire fred en altura provocarà que els xàfecs i tempestes s'estenguin per moltes comarques i que puguin tornar a ser forts en alguns casos. Això passarà sobretot a partir d'avui a la tarda i el vespre, però aquest matí ja s'escaparan alguns ruixats irregulars al Pirineu.

Els xàfecs i tronades avançaran d'oest a est, i com més avanci el dia més s'acostaran a la costa. Avui les tempestes afectaran el Pirineu i el Prepirineu, la Catalunya Central i Ponent, i de cara al vespre també arribaran al prelitoral i en menor mesura a la costa. Ahir les tronades van deixar 36 l/m2 a Ripoll, 16 a Massoteres, 13 a Castellar de n'Hug i 7 a Cervera i a Prades.

A diferència de dies anteriors, avui els ruixats i tronades també aniran apareixent durant la nit, i tot i que demà al matí hi haurà una treva, el dijous a la tarda encara tornaran a rebrotar ruixats forts en moltes comarques de Girona i de la Catalunya Central. A la Costa Brava, per exemple, les tempestes més fortes d'aquest episodi podrien no arribar-hi fins demà a la tarda. Alguns xàfecs podran anar acompanyats de calamarsa o pedra.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui demà Acumulacions de precipitació previstes entre avui demà

Durant divendres i l'inici del cap de setmana els ruixats oferiran una treva, però entre dissabte a la tarda i diumenge és probable que les tempestes reapareguin en moltes comarques. El cap de setmana els xàfecs podrien tornar a acumular més de 50 l/m2 en diverses comarques interiors i del Pirineu. Encara hi ha molta incertesa sobre el temps de la setmana que ve, però el més probable a hores d'ara és que els ruixats i tempestes puguin continuar apareixent, sobretot entre dimecres i dijous. Les nevades tornaran a emblanquinar les cotes altes del Pirineu els dies vinents, i per sobre dels 2.500 metres els gruixos podrien arribar a ser destacables.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Avui l'ambient canviarà poc respecte a ahir, però de cara a demà la refrescada serà contundent. Aquest dijous el termòmetre es mantindrà per sota dels 20 graus en moltes comarques de la meitat nord de Catalunya, i al sud el vent de mestral farà que les màximes puguin arribar a superar els 25 graus en algun cas. El cap de setmana començarà amb més calor, però el canvi de temps de diumenge clavarà una nova estocada al termòmetre. La setmana que ve començarà amb un ambient encara més fresc del que pugui haver-hi entre demà i divendres al matí.

Demà la tramuntana i el mestral es deixaran sentir amb cops moderats. El vent bufarà especialment fort a les Terres de l'Ebre, on entre demà al vespre i divendres al matí hi haurà ratxes de fins a 70 o 80 km/h.