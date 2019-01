Temporal de vent i neu entre aquesta nit i dijous

El fred torna a ser protagonista aquest matí. En general la jornada ha començat amb entre 2 i 4 graus menys que ahir. Molts termòmetres han baixat clarament sota zero i al Pirineu, a partir dels 2.000 metres, la temperatura s'acosta als -15º. Entre les temperatures mínimes d'avui destaquem:

La Tosa d'Alp, -13º

Puigcerdà, -9º

Viella, -8º

Tuixent, -8º

Olot, -6º

Ripoll, -5º

Manresa, -3º

Lleida, -3º

Cervera, -2º

Sabadell, 1º

Malgrat de Mar, 1º

Tarragona, 4º

Barcelona (Zoo), 5º

Avui, amb el pas de les hores, els núvols aniran a més. Arriba un front que serà el preludi d'una gran nevada al Pirineu. Entre aquesta tarda i dijous s'arribarà a acumular més de mig metre de neu nova a la cotes altes de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i d'Andorra, uns gruixos que fins i tot en cotes baixes podrien superar els 20 o 30 cm. El Meteocat ha activat un avís de perill a tot el Pirineu i Prepirineu per aquest motiu: es considera alt a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà, i molt alt a la Vall d'Aran.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres

El fort vent que bufarà a partir d'aquest vespre farà que l'emblanquinada no es quedi només al nord de la serralada, sinó que s'estengui també per gairebé tot el Pirineu en menor mesura. Per tant, demà cal esperar que la neu emblanquini la majoria de capitals de la serralada.

Nevarà fora del Pirineu? Poca cosa. Demà al matí hi haurà plugims i nevades febles en diverses comarques interiors i de la Catalunya Central. La cota de neu pot arribar a baixar fins als 600 metres, però res fa pensar en res més que algunes volves de neu testimonials. A la tarda també hi pot haver ruixats de neu granulada en algunes comarques de Girona, però en tot cas seran sempre fenòmens locals.

540x306 Cops de vent previstos per a aquesta nit i dimecres al matí Cops de vent previstos per a aquesta nit i dimecres al matí

En moltes comarques el gran protagonista d'aquest canvi de temps serà el fort vent. Aquesta nit ja hi haurà ratxes de més de 100 km/h en molts punts de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Entre demà i dijous al migdia el vent bufarà molt fort al Pirineu i Prepirineu, a l'Empordà i fins i tot en comarques on el vent fort no hi és tan habitual. En ciutats com Lleida o Barcelona demà també hi pot haver ventades de més de 70 km/h, sobretot a la tarda i vespre.