Demà els xàfecs i les tronades guanyaran terreny en alguns sectors del territori

De matinada els núvols han minvat i això ha afavorit que hagi refrescat. La temperatura mínima ha estat entre 1 i 3 graus més baixa que la d'ahir a la majoria de comarques. Fins i tot, als cims més alts del Pirineu el termòmetre ha arribat a fregar els zero graus.

Avui durant el matí hi haurà ben pocs núvols, en general. Dominarà l'ambient assolellat i el temps tranquil. Ara bé, a partir de migdia creixeran nuvolades a zones de muntanya i, al llarg de la tarda hi haurà alguns ruixats que localment acompanyats de tempesta al Pirineu, a l'Alt Empordà i entorn el massís del Port.

La temperatura màxima serà força semblant a la d'ahir, si bé a la Costa Daurada serà més alta. Se situarà entre 21 i 26 ºC al Pirineu i a l'Altiplà Central i entre 25 i 30 ºC a la resta, tot i que a punts del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre es podria arribar als 31 o 32 ºC.

La setmana començarà amb un augment de la inestabilitat. Demà de bon matí ja hi haurà bandes de núvols que fins i tot deixaran quatre gotes o algun ruixat curt a punts de les comarques de Barcelona i de Girona. Ara bé, serà a partir de migdia quan els xàfecs guanyaran extensió i intensitat. Seran de distribució irregular i podran aparèixer a qualsevol punt, tot i que seran menys probables a les comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre.

651x366 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

La menor insolació farà que l'ambient sigui una mica menys calorós. Així doncs, la temperatura màxima baixarà un parell de graus, en conjunt.

Per dimarts s'espera una situació força semblant, dominada per la variabilitat. Al matí hi haurà moltes estones de sol, mentre que a la tarda reapareixeran els ruixats, sobretot al Pirineu i al prelitoral.

La probabilitat de xàfecs baixarà de cara a dimecres, però dijous tornarà a augmentar amb el pas d'un front que obrirà les portes a un descens marcat de la temperatura. A partir de divendres arribarà l'ambient de plena tardor i fins i tot podria nevar una mica a les cotes més altes del Pirineu.