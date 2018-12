El vent serà el més destacable del cap de setmana

Aquesta passada nit les boires han tornat a estar presents en molts punts de les fondalades de l’interior del país i aquest fet, ha provocat una nit més, que les temperatures segueixin sent suaus per l’època.

Tot i això, aquest cap de setmana hem de començar parlant de petites novetats. Després de molts dies anticiclònics i amb boires, sembla que aquestes avui marxaran. El causant de tot plegat serà el vent de mestral i la tramuntana que s’intensificaran als dos extrems del país a mesura que vagin avançant les hores i especialment cap a la vall de l’Ebre, netejarà gran part de les boires. A les comarques de ponent, la recuperació dels termòmetres serà noticiable juntament amb la presència del sol.

540x306 Ratxes de vent màximes previstes per aquest dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Ratxes de vent màximes previstes per aquest dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

A la resta del país, esperem que al llarg del matí i fins a primeres hores de la tarda, es puguin gestar algunes nuvolades entre el nord de les comarques de Barcelona i sud de les de Girona, on no es descarta alguna gota, però en principi, no hauria de passar d’aquí. De cara al vespre, la nuvolositat s’acabarà trencant i quedarà un cel serè a gairebé tot el país. Per tant, esperem que la propera nit de dissabte a diumenge, sigui més freda que les darreres i les glaçades podrien tornar a aparèixer en molts punts de l’interior.

540x306 Diferència de temperatures mínimes previstes per demà diumenge respecte divendres / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures mínimes previstes per demà diumenge respecte divendres / GFS 0.25 / ARA Méteo

De cara a diumenge, esperem una jornada molt similar a la de dissabte. Amb sol en general, algunes boires matinals a l’interior que s’haurien de desfer amb el pas de les hores i com a novetat, hi haurà increment de nuvolositat a la cara nord del Pirineu, però sense més conseqüències, no esperem precipitacions. El vent de mestral seguirà bufant amb ganes al litoral sud i arribarà reescalfat. No es descarta que de nou que puguem assolir els 20ºC altra vegada en alguns indrets del camp de Tarragona.