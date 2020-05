Els xàfecs d'aquest dilluns no seran la tònica de la setmana

Aquest dilluns ha començat amb pluja en moltes comarques del sud i de Ponent. En general les precipitacions han deixat poca aigua, però en alguns indrets hi ha plogut amb ganes i de manera bastant continuada. Entre les pluges més abundants fins a dos quarts de nou del matí destaquen (en l/ m2):

Pantà de Siurana, 26

Margalef, 15

Riudecanyes, 11

Vinyols i els Arcs, 11

La Granadella, 8

Alcarràs, 8

Prades, 6

Lleida, 5

Falset, 4

Reus, 4

Tarragona, 2

Amb el pas de la matí la pluja anirà desapareixent del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, però aquesta tarda hi haurà també alguns ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental de la serralada. En general avui com més a l'est més sol farà, com més a l'oest més estones de cel mig ennuvolat.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dilluns Acumulacions de precipitació previstes per aquest dilluns

La temperatura serà similar a la d'ahir. Aquest diumenge el termòmetre es va quedar per sota dels 30 graus gairebé arreu després de 6 dies en què la sensació d'estiu havia estat molt marcada. Avui el termòmetre s'enfilarà una mica més que ahir en comarques de Ponent, però en general la calor serà també moderada.

Demà repuntarà el termòmetre, però en conjunt aquesta setmana hi haurà molts dies de temperatures bastant similars a les del cap de setmana. Calor moderada, si més no si es compara amb els moments més càlids d'aquest maig. Cap al final de la setmana la temperatura anirà pujant: divendres, dissabte i diumenge poden ser dies ja amb temperatures clarament per sobre dels 30 graus, sobretot a Ponent.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

A hores d'ara aquest mes de maig va pel camí de registrar temperatures rècord en molts observatoris. Al centre de Barcelona, per exemple, la temperatura mitjana fins avui és de 20,9 graus, molt per sobre dels 20,4 del 2015 que fins ara eren el maig més càlid. En altres observatoris la diferència no és tan exagerada, però molts estan registrant valors de rècord o molt a prop del rècord.

Demà farà més sol en general, els ruixats de tarda gairebé desapareixeran del Pirineu. Aquesta setmana no hi haurà gaires més pluges que les d'avui. A partir de dimecres reapareixeran alguns xàfecs de tarda al Pirineu, però en general seran fenòmens bastant aïllats. El sol predominarà gairebé cada dia.

A llarg termini hi ha pocs indicadors que facin pensar en un canvi de temps important. És possible que a partir del cap de setmana augmentin els ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, però en general hi haurà poques novetats fins que comenci el mes de juny. No es pot descartar un canvi de temps que faci reaparèixer les pluges a partir de dimarts o dimecres que ve, però a hores d'ara tampoc és l'escenari més probable.