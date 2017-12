Com s'entreveu el temps del mes de gener?

Arriba el moment d'arrencar la darrera fulla del calendari, però també de fer balanç climàtic de l'any. A l'espera de rebre els informes oficials, els primers càlculs fets per l'ARA ja permeten veure que el 2017 tornarà a ser un any especialment càlid, fins i tot amb rècords en alguns observatoris.

Les baixes temperatures d'aquest desembre -un dels més freds dels últims anys- no haurà servit, per tant, per maquillar els registres dels mesos precedents. L'any s'acaba en previsió d'uns primers dies del 2018 relativament suaus a causa dels vents aponentats, però en perspectiva d'un nou descens notable del termòmetre abans del dia de Reis.

Més fred a partir de Reis però no en conjunt

Els mapes a mitjà termini anuncien un major dinamisme atmosfèric a partir del cap de setmana vinent amb l'arribada -i pas- de pertorbacions procedents de latituds superiors, i l'entrada d'aire més fred a tots els nivells. A partir d'aquí, i com a mínim fins a mitjans de gener, el termòmetre podria assenyalar valors lleugerament inferiors als habituals, o a l'entorn de la normalitat.

Per entreveure, però, com es comportarà globalment el mes de gener convé donar un cop d'ull als models estacionals, o de llarg termini. Els mapes de l'agència nord-americana NOAA anuncien que, en conjunt, el primer mes de l'any serà més càlid del normal, quelcom general a tot el continent europeu, amb valors clarament superiors a la mitjana especialment a l'est d'Europa i a Rússia.

Aquest fet fa pensar en un escenari emmarcat, probablement, pel predomini de vents procedents de l'Atlàntic, i per una manca de situacions d'estancament en zones continentals que puguin afavorir irrupcions fredes com va passar, per exemple, el gener del 2017.

Poca pluja

La pluja, malauradament, s'entreveu ara per ara inferior a l'habitual a Catalunya i a la façana mediterrània al gener, un mes de per si ja força eixut al nostre entorn. Al Cantàbric o Galícia, en canvi, la precipitació seria superior a la mitjana, una tendència general a tota la façana europea del continent a causa del pas de fronts i pertorbacions atlàntiques.

En qualsevol cas, però, convé no oblidar que les previsions a llarg termini són només indicatives de tendències, i que la fiabilitat sol ser baixa degut a la naturalesa caòtica de l'atmosfera. El consell és el de sempre, seguir dia a dia els pronòstics i l'evolució dels models meteorològics.